Pronti per la peak season? Ecco i consigli di Italiaonline

Sapevi che circa il 90% dei consumatori fa ricerche online e legge recensioni sul web prima di comprare qualcosa, sia online che in negozio? Ci avviciniamo sempre di più alla peak season: nei prossimi mesi il periodo che comprenderà Black friday, Natale e saldi invernali sarà di centrale importanza per chi gestisce il proprio business online. Ida Tabasso, la nostra responsabile Online advertising & CRM solutions, offre preziosi insight e consigli per non farsi cogliere alla sprovvista.