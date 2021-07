I migliori tablet per rapporto qualità-prezzo

Se vuoi acquistare un buon tablet per qualità-prezzo puoi trovare diversi modelli interessanti in questo momento, con tanti dispositivi proposti nella fascia di prezzo da 200 a 400 euro. Si tratta di device con un ottimo equipaggiamento, un design moderno, una connettività evoluta e display con una risoluzione Full HD perfetta per lo streaming e il gaming mobile. Vediamo come scegliere il tablet migliore per qualità-prezzo e quali sono i prodotti in commercio da valutare.

Quale tablet acquistare per qualità-prezzo

Prima di comprare un tablet con un buon rapporto qualità-prezzo bisogna considerare alcuni aspetti importanti. Innanzitutto è necessario tenere conto delle dimensioni dello schermo, ad ogni modo in questa categoria la maggior parte dei dispositivi sono tablet da 10 pollici, una configurazione bilanciata per usufruire di un design compatto e di immagini nitide senza affaticare la vista. Allo stesso tempo bisogna valutare anche la connettività, dalla presenza del modulo Wi-Fi al supporto per le connessioni mobili 4G LTE e 5G.

Una funzionalità utile è senza dubbio il Bluetooth 5.0, per connettere in maniera wireless il device con device esterni, ad esempio per collegare il tablet con il TV in modo pratico e immediato. Ovviamente non bisogna trascurare la potenza del processore, la capacità di archiviazione e la memoria RAM, soprattutto per il multitasking e i giochi mobili. In più è indispensabile una batteria con una capacità di almeno 5000 mAh per garantire una buona autonomia, una fotocamera da 5 MP o superiore e possibilmente l’ultima versione del sistema operativo Android o iOS.

I migliori tablet per qualità-prezzo da comprare

Nella fascia di prezzo 200/400 euro sono disponibili diversi modelli tra cui scegliere, perciò vediamo subito quali sono i tablet per qualità-prezzo migliori acquistabili online.

Samsung Galaxy Tab A7

Tra i best seller Amazon uno dei tablet più venduti in questo momento è il Samsung Galaxy Tab A7, proposto con un grande schermo touchscreen da 10,4 pollici, design sottile, estetica elegante e uno spessore di appena 7 mm. Il device dell’azienda coreana dispone di una struttura resistente e un peso di soli 476 grammi, con quattro speaker e supporto per lo standard Dolby Atmos per un suono immersivo e potente. La batteria da 7040 assicura una lunga autonomia, mentre le prestazioni sono garantite dal nuovo processore octa-core con 3 GB di RAM, memoria interna da 64 GB espansibile fino a 1 TB e fotocamera principale da 8 MP.

Caratteristiche principali

Sistema operativo Android 10

Memoria da 64 GB

RAM da 3 GB

Display da 10,4 pollici

Batteria da 7040 mAh

Modulo Wi-Fi

Fotocamera posteriore da 8 MP

Fotocamera anteriore da 5 MP

Lenovo Tab M10 FHD Plus

Un ottimo tablet per rapporto qualità-prezzo è il Lenovo Tab M10 FHD Plus, proposto in questa versione di seconda generazione con sistema operativo Android 9 Pie e processore octa-core MediaTek Helio P22T. Il dispositivo del brand cinese dispone di una memoria interna da 128 GB, espandibile fino a 1 TB tramite microSD, con una memoria RAM da 4 GB e un display da 10,3 pollici con risoluzione Full HD perfetta per lo streaming video. Vanta due altoparlanti compatibili con Dolby Atmos per offrire un audio di buona qualità, con modulo Wi-Fi, supporto per le reti 4G LTE e connettività Bluetooth, inoltre viene venduto su Amazon con 3 mesi di abbonamento incluso ad Amazon Music Unlimited.

Caratteristiche principali

Sistema operativo Android 9 Pie

Memoria da 128 GB

RAM da 4 GB

Display da 10,3 pollici

Batteria da 5000 mAh

Modulo Wi-Fi e 4G LTE

Fotocamera posteriore da 8 MP

Fotocamera anteriore da 5 MP

Teclast M40

Tra i prodotti più interessanti in questa categoria troviamo il Teclast M40, un tablet Android con display touchscreen da 10,1 pollici e sistema operativo Android 10. Si tratta di un dispositivo compatibile con le connessioni 5G, in grado di fornire supporto per le reti 4G LTE e dotato di modulo Wi-Fi, con Bluetooth 5.0 e configurazione Dual SIM. Il processore octa-core dispone di 6 GB di RAM per offrire prestazioni ottimali nel gaming e nel multitasking, con una memoria da 128 GB espandibile attraverso una microSD fino a 512 GB. Sono presenti anche una porta USB-C, una batteria potente da 6000 mAh e una fotocamera principale da 8 MP.

Caratteristiche principali

Sistema operativo Android 10

Memoria da 128 GB

RAM da 6 GB

Display da 10,1 pollici

Batteria da 6000 mAh

Modulo Wi-Fi, 4G LTE e 5G

Fotocamera posteriore da 8 MP

Fotocamera anteriore da 5 MP

Huawei T5 Mediapad

Nonostante il ban degli USA Huawei continua ad essere uno dei marchi più gettonati quando si tratta di tablet, continuando a riscuotere un grande successo con il Mediapad T5. Questo dispositivo è equipaggiato con il sistema operativo EMUI 8.0 basato su Android 8.0 Oreo, presenta un display da 10,1 pollici con risoluzione Full HD e 224 ppi, con un corpo in metallo resistente e un design elegante. Il processore octa-core a 2,36 GHz assicura performance elevate, anche utilizzando diverse app allo stesso tempo, inoltre il tablet dispone di una RAM da 4 GB, una memoria interna da 64 GB espandibile, il modulo Wi-Fi e i contenuti per bambini di Kids Corner.

Caratteristiche principali

Sistema operativo EMUI 8.0

Memoria da 64 GB

RAM da 4 GB

Display da 10,1 pollici

Risoluzione Full HD

Modulo Wi-Fi

Fotocamera posteriore da 5 MP

Fotocamera anteriore da 2 MP

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Il miglior tablet per qualità-prezzo è il Samsung Galaxy Tab S6 Lite, messo a disposizione in questa versione con pennino digitale S Pen incluso nella dotazione. Il device ha un display da 10,4 pollici con tecnologia TFT WUXGA e design ultrasottile, è dotato del sistema operativo Android 10, una RAM da 4 GB e una memoria espandibile da 64 GB in grado di arrivare a una capacità di storage fino a 1 TB. La batteria da 7040 mAh è compatibile con la ricarica rapida, mentre l’audio è potente e avvolgente grazie ai due speaker integrati con supporto per lo standard Dolby Atmos.

Caratteristiche principali

Sistema operativo Android 10

Memoria da 64 GB

RAM da 4 GB

Display da 10,4 pollici

Modulo Wi-Fi

S Pen inclusa

Batteria da 7040 mAh

Compatibile con la ricarica rapida