Proscenic WashVac F20, con l'offerta su Amazon il prezzo è imbattibile

Fonte foto: Proscenic

I sistemi smart per la pulizia di casa cambiano di continuo e si evolvono a un ritmo davvero impressionante, portando nelle mani degli utenti strumenti sempre più sofisticati e affidabili.

E tra i prodotti più interessanti sul mercato troviamo il Proscenic WashVac F20 l’aspirapolvere e lavapavimenti senza fili che per le prossime ore arriva in super sconto su Amazon a un prezzo davvero irripetibile.

Proscenic WashVac F20 – Aspirapolvere e lavapavimenti – Con autopulizia

Proscenic WashVac F20: scheda tecnica

Proscenic WashVac F20 è il dispositivo senza fili (con batteria rimovibile) 3 in 1 che consente di aspirare lo sporco, lavare il pavimento e asciugarlo con aria fredda.

Al suo interno trovano posto due serbatoi, entrambi da 1 litro, da utilizzare per l’acqua pulita e per lo sporco raccolto in giro per casa. Importante sottolineare che l’acqua sporca e i residui vengono separati all’interno del contenitore, così da poter essere smaltiti correttamente.

Per quanto riguarda il funzionamento, il device ha una potenza di aspirazione di 15 KPa e permette 4 modalità di utilizzo. La modalità Smart, sfrutta i sensori ad infrarossi sul dispositivo per rilevare il tipo di pavimento e di sporco, regolando in automatico la potenza di aspirazione e l’erogazione dell’acqua.

La modalità Max garantisce, invece una pulizia alla massima potenza, utile soprattutto per ambienti particolarmente sporchi. In modalità Germ, prima di far partire la pulizia Smart, il device avvia un processo di elettrolisi dell’acqua utile per eliminare le incrostazioni. Infine c’è l’Assorbimento liquidi che permette di aspirare senza l’erogazione di acqua e asciugare le superfici più velocemente.

Grazie alle ruote motorizzate è possibile utilizzare Proscenic WashVac F20 in modo immediato, senza curarsi del peso totale di circa 5 Kg che per qualcuno potrebbe rappresentare un problema.

Tra le altre interessanti funzioni a disposizione, troviamo l’autopulizia, che può essere avviata dall’utente e consiste nel lavaggio della spazzola e dei tubi con acqua elettrolitica, che viene poi "buttata" nell’apposito serbatoio. Alla fine della pulizia si avviano asciugatura e sanificazione a LED a ultravioletto.

Il device ha anche WiFi che consente di collegarlo all’applicazione ufficiale per smartphone che mostra lo stato di usura della spazzola, la carica della batteria e permette di aggiornare il software a bordo.

La batteria è da 4.000 mAh e, secondo le informazioni del produttore, garantisce circa 45 minuti di autonomia, sufficienti per una casa italiana di medio dimensioni.

Proscenic WashVac F20: l’offerta su Amazon

Il Proscenic WashVac F20 è un dispositivo dalle grandi potenzialità che permette di prendersi cura al meglio della propria abitazione con una pulizia profonda e accurata, uno strumento semplice, intuitivo e molto versatile in grado di adattarsi perfettamente a qualsiasi pavimento, sfruttando la tecnologia a bordo per garantire sempre la massima efficienza.

Il prezzo di listino è di 289 euro ma, grazie all’ottima offerta su Amazon per le prossime ore si scende a 239 euro (-17%, -50 euro), uno sconto da non sottovalutare che potrebbe convincere molti a procedere con l’acquisto.

Proscenic WashVac F20 – Aspirapolvere e lavapavimenti – Con autopulizia