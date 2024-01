Sbaglieremmo, però, a considerarla un prodotto low cost cinese qualsiasi, perché invece è un dispositivo che va capito e usato nel modo corretto : non sostituirà mai né il vecchio secchio né il nuovo robot, ma si può aggiungere ad entrambi ed esserci utile in casi specifici .

Scheda tecnica VOTO: 6.5

Proscenic WashVac F10 non è una semplice scopa elettrica ma un dispositivo di pulizia che aspira e lava contemporaneamente, dotato di due serbatoi: uno per l'acqua pulita e il detersivo, da 650 ml, l'altro per l'acqua sporca e la polvere, da 600 ml.

La potenza di aspirazione è di 6.000 Pascal, la potenza elettrica è si 120 W, la batteria è da 2.500 mAh. Il peso del dispositivo è di 4,2 chilogrammi e il rumore massimo durante il funzionamento è di 76 dB.

Proscenic WashVac F10 funziona facendo ruotare a 500 giri al minuto la spazzola in microfibra, sulla quale viene spruzzata automaticamente l'acqua pulita con il detersivo.

Contemporaneamente il device aspira la polvere e lo sporco staccato dal pavimento dalla rotazione della spazzola e invia tutto al serbatoio di scarico. La spazzola pulisce a partire da 7,1 millimetri dal bordo di mobili e pareti.

Il sistema di aspirazione ha anche l'effetto di asciugare un po' il pavimento, che non risulta mai molto bagnato nemmeno dopo diversi passaggi della macchina.

C'è anche un piccolo display LCD, sul quale vengono mostrate alcune informazioni di base sul funzionamento, come la modalità di pulizia impostata. Ce ne sono tre: Smart, Max e Aspirazione liquidi.

In modalità Smart il Proscenic F10 esegue la pulizia di base del pavimento, in modalità Max aumenta al massimo l'aspirazione, in modalità Aspirazione liquidi non viene spruzzata altra acqua sul rullo, che però resterà bagnato per un po' prima di asciugarsi completamente.

Sul manico ci sono tutti i pulsanti necessari ad usare il dispositivo: On/Off, il tasto per cambiare modalità, il tasto a grilletto per spruzzare momentaneamente più acqua e un tasto posteriore per avviare il lavaggio della macchina.

Il dispositivo, infatti, ha una procedura di auto lavaggio della spazzola rotante, con asciugatura finale a ventola, che viene eseguita a richiesta dell'utente quando il Proscenic F10 è posizionato sulla base di ricarica. Base che, invece, occupa una dimensione a terra pari a 35x32 centimetri se non aggiungiamo alcun accessorio.