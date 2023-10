Fonte foto: Meta

Qualcomm punta a ribadire il suo ruolo di primo piano nel settore tech con la presentazione di due nuovi chip. Ad arricchire la gamma Snapdragon, infatti, arrivano gli Snapdragon XR2 Gen 2 e Snapdragon AR1 Gen 1.

Si tratta di due soluzioni destinate a diventare un punto di riferimento per il settore dei prodotti AR e XR. I nuovi chip sono già pronti al debutto commerciale, grazie alla partnership stretta da Qualcomm con Meta.

Nel corso dei prossimi mesi, le nuove proposte della linea Snapdragon arriveranno anche su dispositivi di altri OEM. Con questi due nuovi prodotti, uno pensato principalmente per i visori e uno per gli occhiali smart, Qualcomm punta a rafforzare il suo ruolo di leader nel segmento della realtà mista.

Qualcomm Snapdragon XR Gen 2: caratteristiche tecniche

La novità principale di Qualcomm è, sicuramente, il nuovo Snapdragon XR Gen 2. Si tratta di un chip pensato per la realtà mista e la realtà virtuale che promette prestazioni lato GPU fino a 2,5 volte superiori rispetto al modello precedente. Contestualmente, le prestazioni AI sono migliorate fino a 8 volte.

Il nuovo chip può gestire i dati di un massimo di 10 fotocamere e sensori e 2 display con risoluzione 3K. C’è anche la possibilità di utilizzare la connettività WiFi 7, essenziale per massimizzare le prestazioni della rete e permettere il trasferimento di una mole così elevata di dati. Tra le componenti del nuovo SoC di Qualcomm cìè un ISP Spectra di ultima generazione, ma non ne sono stati rivelati i dati tecnici.

Qualcomm afferma di aver ottimizzato e abbassato notvevolmente i consumi del suo chip, tanto da rendere possibile la costruzione di visori di ultima generazione che non necessitano di una batteria esterne. E qui, chiaramente, la frecciatina è alla vistosa batteria “da cintura” del nuovo Apple Vision Pro.

Lo Snapdragon XR Gen 2 è il chip scelto da Meta per il Meta Quest 3 (in foto), visore destinato a diventare un punto di riferimento assoluto per il settore della realtà mista. Il nuovo dispositivo di Meta è già in vendita.

Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1: caratteristiche tecniche

Il secondo chip di Qualcomm è lo Snapdragon AR1 Gen 1. Si tratta di un chip pensato per garantire il giusto equilibro tra prestazioni e consumi in modo da poter essere utilizzato su dispositivi come gli occhiali “smart” che, per ovvi motivi, devono contenere le temperature al minimo possibile e non possono includere batterie particolarmente capienti.

Lo Snapdragon AR1 Gen 1 sarà il “cervello” di questo tipo di prodotti, garantendo l’accesso a funzionalità MR e consentendo la registrazione, lo streaming live, le ricerche visive e la traduzione in tempo reale. Il chip supporta il Wi-Fi 7 e l’utilizzo di sensori fotografici per scattare foto fino a 12 Megapixel e registrare video fino a 6 Megapixel.

La nuova proposta di Qualcomm supporta display con risoluzione di 1280×1280, per occhio. Anche in questo caso, il debutto del nuovo chip è previsto in un prodotto di Meta. Lo Snapdragon AR1 Gen 1, infatti, sarà utilizzato dai nuovi Ray-Ban Meta (seconda generazione dei poco fortunati Ray-Ban Stories) garantendo un importante passo in avanti in termini di prestazioni rispetto alla generazione precedente.

Nel corso dei prossimi mesi, lo Snapdragon AR Gen 1 sarà proposto anche da altri OEM. È possibile, quindi, l’arrivo di numerosi nuovi prodotti simili agli occhiali smart di Meta. Grazie al chip di Qualcomm, quindi, il settore degli occhiali smart potrebbe, finalmente, registrare una crescita significativa, sia in termini di diffusione che di qualità dei prodotti.