Quali iPhone potranno installare iOS 17

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Nel corso del WWDC 2023, al fianco dell’attesissimo Apple Vision Pro, del nuovo MacBook Air da 15 e dei nuovi Mac Studio e Mac Pro con M2, ha trovato posto anche l’annuncio ufficiale di iOS 17 che introdurrà molti miglioramenti e diverse funzionalità aggiuntive a tutti i modelli di iPhone supportati.

L’update del sistema operativo di Apple sarà disponibile dal prossimo autunno ma intanto sulle sue pagine ufficiali il colosso di Cupertino ha condiviso tutte le novità al riguardo e la lista completa dei dispositivi che sono già pronti a ricevere l’aggiornamento.

iOS 17, su quali smartphone potrà essere installato

Dalla lista comparsa sulle pagine dell’help ufficiale di Apple, si leggono tutti i modelli di iPhone compatibili con iOS 17. Tra questi troviamo:

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 Mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE seconda

iPhone SE terza generazione

L’elenco è piuttosto corposo e include, ovviamente, la maggior parte degli iPhone prodotti negli ultimi anni. Come è evidente, sono esclusi dall’aggiornamento tutti i dispositivi della Serie 8 di iPhone e l’iPhone X che, naturalmente, riceveranno solo l’ultimo aggiornamento di iOS 16 prima dell’arrivo ufficiale di iOS 17.

iOS 17: novità del sistema operativo

Tra le principali novità annunciate da Apple, iOS 17 porterà un generale miglioramento in materia di sicurezza e di stabilità dei dispositivi. Trovano posto nell’update anche molte funzionalità aggiuntive che hanno il compito di migliorare la user experience e arricchire ulteriormente iOS.

Confermato, anzitutto, l’arrivo della “modalità comodino” (in foto) che consente di utilizzare l’Always-On Display per trasformare l’iPhone in uno smart hub per visualizzare informazioni, notizie e il meteo quando viene messo in carica. È anche possibile personalizzare questa modalità con widget, foto e applicazioni per la smart home. Tra le novità più attese anche l’app Journal, da utilizzare come una specie di diario personale dove prendere appunti di qualsiasi genere.

Sull’applicazione Telefono arrivano i Contact Poster, una nuova caratteristica che consente all’utente modificare il design delle chiamate. Messaggi, invece, aggiunge alcune funzioni che ne migliorano l’efficienza e un sistema di gestione dei filtri e delle conversazioni completamente ridisegnato per semplificare ulteriormente l’utilizzo dell’applicazione.

Su FaceTime iOS 17 consente di utilizzare messaggi vocali e video da lasciare sulla chat in caso l’utente chiamato non sia disponibile. Cambiano anche gli effetti visivi e le modalità di personalizzazione delle chiamate. Su Live Voicemail arrivano nuove impostazioni per la trascrizione dei messaggi vocali della segreteria in tempo reale. Inoltre l’App adesso ha anche un sistema di riconoscimento dello Spam.

Con l’aggiornamento del suo sistema operativo, Apple ha implementato anche nuove caratteristiche per AirDrop da utilizzare per condividere le informazioni di contatto tra dispositivi vicini per la condivisione dei contenuti multimediali tramite SharePlay. Rivista, infine, anche la tastiera con nuove modalità di correzione automatica e l’implementazione di un modello linguistico basato sul machine learning avanzato.