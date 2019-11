Quali smartphone Huawei si aggiornano alla EMUI 10 in Italia: la lista

3 Novembre 2019 - Continua ad andare avanti il rilascio della EMUI 10 negli smartphone che hanno aderito al beta testing della nuova interfaccia utente. A dare l’annuncio è la stessa azienda cinese tramite un post ufficiale sul proprio blog ufficiale. Negli ultimi mesi vi abbiamo tenuto informati aggiornando costantemente la lista degli smartphone Huawei che riceveranno Android 10 e la EMUI 10.

Dopo aver fatto il proprio debutto in Cina, ora la EMUI 10 arriva anche sul suolo europeo, compresa l’Italia. Alcuni smartphone Huawei iscritti al beta testing hanno ricevuto l’aggiornamento dell’interfaccia utente, mentre per altri modelli il rilascio è imminente o arriverà nel corso delle prossime settimane. Un segnale molto forte quello dato dall’azienda cinese che, incurante del blocco commerciale voluto da Donald Trump che vieta alle società statunitensi di commerciare con Huawei, continua ad aggiornare i propri dispositivi. Anche ad Android 10.

Secondo il ban voluto dal Presidente degli Stati Uniti Google non dovrebbe più avere rapporti con Huawei, ma questo vale solo per gli smartphone che usciranno nei prossimi mesi. Per quelli già presenti sul mercato continua il programma di aggiornamento software. Ecco la lista degli smartphone Huawei che verranno aggiornati alla EMUI 10 in Europa.

Lista smartphone Huawei aggiornati alla EMUI 10 in Italia

Alcuni modelli l’hanno già ricevuta in modalità beta, mentre per altri la fase di test si aprirà nelle prossime settimane. La EMUI 10 sta muovendo i suoi primi passi e Huawei è pronta a rilasciarla ufficialmente per alcuni dispositivi entro la fine dell’anno. Nel frattempo l’azienda cinese ha rilasciato una lista aggiornata con i modelli di smartphone Huawei che riceveranno l’aggiornamento dell’interfaccia utente nei prossimi giorni. Fanno parte della lista i dispositivi più venduti dell’ultimo anno, segnale che l’azienda è molto attenta ai desiderata degli utenti.

Mate 20

Mate 20 Pro

Mate 20X

Mate 20 lite

Nova 5T

P smart 2019

Psmart+ 2019

P30 lite

Nella lista non sono presenti il P30 e il P30 Pro per il semplice motivo che la versione beta della EMUI 10 è già disponibile da un paio di settimane. Discorso diverso per quanto riguarda il Mate 30 e il Mate 30 Pro. I due top di gamma Huawei dovrebbero arrivare sul mercato a metà novembre con la EMUI 10 già installata, ma senza i servizi Google a causa del ban voluto da Donald Trump di cui abbiamo già parlato.

Le novità della EMUI 10

La EMUI 10 è l’aggiornamento più importante che gli smartphone Huawei ricevono negli ultimi anni. Il colosso cinese ha ascoltato i feedback dei propri utenti e ha apportato grossi cambiamenti alla propria interfaccia utente, modificando tutte le icone rendendole più simili a quelle Android stock. Introdotta anche la dark mode utilizzando un blu intenso invece del nero per assicurare una maggior leggibilità ai testi. Infine, la stabilità dello smartphone viene migliorata e reso più fluido l’utilizzo.

Come iscriversi al programma beta della EMUI 10

Se siete possessori di uno smartphone Huawei presente nel programma beta, potete ricevere la EMUI 10 scaricando l’applicazione “Beta Test App” disponibile sul sito dell’azienda cinese.