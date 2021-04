Quali smartphone LG hanno gli aggiornamenti garantiti

Dopo l’annuncio della chiusura della divisione dedicata alla telefonia mobile, arrivato negli ultimi giorni, LG fa luce sulla questione degli aggiornamenti destinati agli smartphone prodotti negli ultimi anni. L’azienda ha assicurato fino a tre versioni del sistema operativo Android a partire dalla data di lancio del dispositivo.

Dopo un tira e molla durato alcuni mesi, con voci rimbalzate da una parte all’altra del globo su una probabile chiusura prima e l’idea di battere la strada della cessione dell’area dedicata agli smartphone dopo, LG ha deciso di abbandonare la produzione dei dispositivi mobili cercando così di mettere un freno alle perdite accumulate negli ultimi anni. Per l’azienda di Seul, il futuro prevede però l’ampliamento di altri settori, come quelli dedicati alla casa intelligente e alla robotica, passando per l’intelligenza artificiale e la componentistica per veicoli elettrici che, giorno dopo giorno, diventano sempre più smart ed evolute grazie all’introduzione di nuove e performanti tecnologie.

LG, quali smartphone hanno gli aggiornamenti garantiti

LG Electronics ha dunque voluto rassicurare i suoi clienti, in particolare i possessori di smartphone LG premium rilasciati a partire dal 2019. Infatti, della lista dei dispositivi che riceveranno tre aggiornamenti del sistema operativo fanno parte gli smartphone della serie G, serie V, Velvet e Wing.

Differente è invece quanto previsto per i modelli della serie K2020. Infatti, per loro sono previsti esclusivamente due aggiornamenti del sistema operativo che dipenderanno direttamente dal programma di distribuzione gestito da Google, oltre ad altri elementi come le prestazioni e l’eventuale compatibilità tra il device e l’update.

Come confermato da LG, per conoscere quali saranno i modelli della serie K coinvolti negli aggiornamenti sarà necessario attendere i prossimi mesi, quando l’azienda fornirà maggiori informazioni in merito.

LG, cosa accadrà nei prossimi mesi

L’azienda ha ribadito che la produzione degli smartphone non si è interrotta nei giorni scorsi, in seguito all’annuncio. Infatti, proseguirà per tutto il secondo trimestre del 2021 per consentire il completamento degli ordini previsti dai contratti in essere con i partner e gli operatori di telefonia di tutto il mondo.

Lo stesso, dunque, vale per la disponibilità sul mercato dei device a marchio LG. Saranno ancora disponibili per l’acquisto, almeno per alcuni mesi, tutti i telefoni attualmente presenti nella gamma dell’azienda. Di pari passo, verranno garantiti il servizio clienti e tutti gli aggiornamenti di sicurezza ancora per un periodo di tempo, su alcuni smartphone della casa produttrice e in base all’area geografica di appartenenza.