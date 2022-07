Quali sono gli smartphone con la ricarica più veloce

La ricarica veloce degli smartphone è dalla seconda metà del 2022 una delle caratteristiche che convinceranno gli utenti a optare per l’acquisto di un nuovo smartphone. E non parliamo solo di telefoni top di gamma ma ormai anche di telefoni di fascia media che hanno iniziato a presentare questa opzione che si rivelerà sempre più utile.

Negli ultimi mesi molte aziende hanno iniziato a proporre sempre più spesso sui nuovi smartphone le ricariche rapide: dai 60/80 W ai 100 W fino ai 200 W promessi a bordo del nuovo iQoo 10 Pro. Per il prossimo anno, Oppo è al lavoro per presentare la super ricarica da 240 W che consentirebbe una ricarica da 0 a 100% di una batteria da 4.500 mAh in soli 9 minuti. La tecnologia che consente che la batteria sia ricaricata in sicurezza è la SuperVOOC che consente di intervenire sulle celle della batteria in maniera singola e autonoma, scaricando il calore nello stesso caricabatterie. Da precisare che questo sistema di ricariche veloci non usura più velocemente le batterie.

Gli smartphone con la ricarica più veloce

La classifica è ovviamente limitata ai modelli usciti fino a oggi e dunque parziale. Il primo dispositivo che segnaliamo e che entra a giusto diritto nella lista dei telefoni provvisti di ricarica veloce è lo smartphone di gamma media Realme GT Neo 3 che propone una ricarica da ben 150 W. Il che consente una ricarica al 50% della batteria da 4.500 mAh in appena 5 minuti. La batteria regge ben 1600 cicli di ricarica mantenendo, oltre questo valore, l’80% della sua capacità.

realme GT NEO 3 150W – Versione 12/256 GB

In un ideale secondo posto, ma solo per la potenza di ricarica della batteria, troviamo il Redmi K50 Gaming Edition, questa volta un top di gamma, che propone la sua ricarica veloce da 120 W. La batteria è da 4.700 mAh e la ricarica da 0 al 100% impiega appena 17 minuti. Purtroppo Redmi K50 Gaming Edition non è ancora arrivato in Italia.

Anche OnePlus 10 Pro ha una ricarica molto veloce che però si ferma a 80 W e si colloca al terzo posto ex aequo con l’Oppo Find X5 Pro. Il OnePlus 10 Pro, presentato lo scorso gennaio, ha una batteria da 5000 mAh e la ricarica rapida da 0 al 100% agisce in 32 minuti.

OnePlus 10 Pro – Versione 12/128 GB

L’Oppo Find X5 Pro che conquista il terzo posto ex aequo ha una batteria da 5000 mAh e ricarica rapida da 0 a 50% in 12 minuti. Però ha in più la ricarica wireless rapida da 50 W che si completa in 47 minuti