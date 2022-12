Quali sono state le migliori serie Netflix del 2022?

Ognuno ha le sue preferite, è vero, ma ci sono alcune serie tv uscite su Netflix nel 2022 che hanno messo d’accordo quasi tutti gli spettatori, suscitando apprezzamenti diffusi. Un esempio molto recente, che potrebbe rientrare sicuramente nella lista delle migliori e delle più apprezzate serie tv Netflix, è Mercoledì di Tim Burton: questa serie è ormai diventata una delle più viste sulla piattaforma di streaming.

Ecco quali sono gli altri titoli che probabilmente ricorderemo (e riguarderemo) a lungo.

The Crown 5

The Crown racconta le vicende romanzate della corona reale inglese: la quinta stagione è ambientata negli anni Novanta. Nel cast ci sono Imelda Staunton (nei panni della Regina Elisabetta II), Jonathan Pryce (Principe Filippo), Lesley Manville (Principessa Margaret), Dominic West (Principe Carlo), Elizabeth Debicki (Principessa Diana), Claudia Harrison (Principessa Anna) e Olivia Williams (Camilla Parker Bowles).

Tutto chiede salvezza

Tratto dall’omonimo romanzo autobiografico di Daniele Mencarelli, la serie racconta la storia di un ventenne che dopo una crisi psicotica viene ricoverato in un reparto psichiatrico per una settimana. L’incontro con i compagni di stanza rende l’esperienza trasformativa.

SKAM Italia 5

SKAM Italia è una serie molto apprezzata per il modo in cui riesce a raccontare gli adolescenti di oggi senza stereotipi e la quinta stagione non ha deluso le aspettative. Anzi, ha anche fatto discutere per la scelta del tema: il micropene e l’ansia da prestazione.

Dahmer

Creata da Ryan Murphy e Ian Brennan, la serie racconta la storia vera di Jeffrey Dahmer, serial killer che tra il 1978 e il 1991 uccise 17 persone. Anche in questo caso non sono mancate le polemiche sulla serie relative alla rappresentazione della comunità LGBTQ+ e alle accuse di razzismo, ad esempio, ma anche al modo in cui gli aspetti più efferati e sconvolgenti delle uccisioni sono stati spettacolarizzati.

Stranger Things 4

La serie è diventata subito la più vista su Netflix e gli episodi usciti quest’anno hanno rivelato nuove informazioni sconvolgenti sull’entità del Sottosopra e sulla storia del nuovo villain della serie. La prossima stagione, la quinta, sarà quella conclusiva: riusciranno Undici e i suoi amici a sconfiggere le malefiche creature del Sottosopra? E, soprattutto, quale sarà il prezzo da pagare?

The Sandman

Basata sui fumetti di Neil Gaiman, la serie era attesa da tempo e non ha deluso le aspettative. La trama ha per protagonista il Signore dei sogni che, dopo una prigionia durata oltre un secolo, riesce a liberarsi e torna a porre rimedio agli errori cosmici commessi dall’umanità durante la sua assenza.