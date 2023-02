Quando arriva Asus ROG Phone 7 e quale chip avrà

In linea di continuità con la lineup dello scorso anno, la nuova gamma di smartphone dedicati al gaming potrebbe arrivare la prossima estate: parliamo degli Asus ROG Phone 7. Le indiscrezioni arrivano dal sito web The Tech Outlook e in collaborazione con il leaker indiano Paras Guglani che fissa al terzo trimestre (luglio, agosto e settembre) di quest’anno la presentazione dei ROG Phone 7, ROG Phone 7 Ultimate e ROG Phone 7D. Gli amanti dei videogiochi, quindi, possono già iniziare a mettere da parte il (sostanzioso) bugdet per comprarli.

ROG Phone 7, Ultimate e 7D: come sarebbero

Dalle prime indiscrezioni si evince che la gamma Asus ROG Phone 7 conserverà le caratteristiche tecniche tipiche di ogni gaming phone di fascia alta: processore estremamente potente, tanta memoria, display ad altissimo refresh rate e molto luminoso e anche tanta batteria.

Sia il ROG Phone 7 che il ROG Phone 7 Ultimate, infatti, avranno a bordo il chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, affiancato a 16 GB di RAM e a 256 GB (ROG Phone 7) o 512GB (ROG Phone 7 Ultimate) di memoria interna.

Il pannello sarebbe un AMOLED ad alte prestazioni e probabilmente conserverà le misure e il refresh rate della versione precedente (l’Asus ROG Phone 6 in foto) e cioè 6,78 pollici con frequenza di aggiornamento di 165 Hz.

Riguardo all’Asus ROG Phone 7D, invece, non è ancora stata trapelata la scheda tecnica ma almeno sul mercato cinese si ipotizza la presenza del nuovo SoC MediaTek 9200, a sostituzione del MediaTek Dimensity 9000+ presente su Asus ROG Phone 6D. Ricordiamo che il ROG Phone 6D dell’anno scorso aveva prestazioni eccellenti, a volte persino superiori rispetto ai due fratelli con chip di Qualcomm.

Infine, la batteria dei nuovi telefoni da gaming di Asus potrebbe avere la medesima capacità di 6.000 mAh dell’attuale ROG Phone 6. Quest’ultimo ha la ricarica da 65W, che invece potrebbe essere aggiornata con una potenza maggiore.

ROG Phone 7, Ultimate e 7D: disponibilità e prezzi

I tre nuovi smartphone da gaming Asus ROG Phone 7, ROG Phone 7 Ultimate e ROG Phone 7D sono attesi sul mercato tra luglio e settembre. Restano ancora sconosciuti i prezzi di listino ma se vogliamo avere un’idea dei costi, possiamo guardare all’attuale listino dei ROG Phone 6 che in Italia oscillano tra i 999 euro del Rog Phone 6D con chip MediaTek ai 1.399 euro del ROG Phone 6 Pro con chip Qualcomm.