Quando esce Disney+

19 Marzo 2020 - Manca ormai veramente poco all’arrivo anche in Italia di Disney+, il servizio di streaming di film, cartoni animati e serie Tv con il quale Walt Disney Company tenterà di far concorrenza a Netflix, Amazon Prime Video e Apple Tv+ e a tutte le altre applicazioni di video streaming.

Lanciato negli Stati Uniti il 12 novembre 2019 e inizialmente previsto nel nostro Paese per il 31 marzo, lo sbarco in Italia del nuovo servizio è stato anticipato al 24 marzo. La seconda buona notizia per gli amanti dei contenuti in streaming riguarda il prezzo di Disney+: inizialmente era stato deciso un prezzo di 69,99 euro l’anno, ora è stato ridotto a 59,99 euro con uno sconto, quindi, di dieci euro. Confermato, invece, tutto il catalogo già annunciato in precedenza che è, a dir poco, corposo.

Quando e come abbonarsi a Disney+

Chi ama film, cartoni e serie Tv e sta seriamente pensando ad abbonarsi a Disney+, farebbe meglio a non aspettare il lancio del 24 marzo ma a farlo subito: lo sconto di dieci euro vale infatti solo fino al 23 marzo, mentre dal 24 in poi torna il prezzo pieno di 69,99 euro. Con questo abbonamento si ottiene l’accesso ad un catalogo di oltre 1.000 contenuti Disney, Pizar, Marvel, Star Wars e National Geographic, che si possono anche scaricare e guardare offline, senza pubblicità e senza costi aggiuntivi.

L’inizio delle trasmissioni è fissato per il 24 marzo, ma i preordini sono già possibili sul sito di Disney+ dove troviamo il tasto “pre-ordina ora” che ci serve per avviare la procedura di abbonamento scontato a Disney+.

Oltre all’abbonamento annuale è previsto anche un abbonamento mensile dal costo di 6,99 euro al mese.

Cosa vedere su Disney+

Per sfidare colossi come Netflix e Amazon Prime Video, Disney ha fatto le cose in grande e ha dato vita a un catalogo vastissimo che comprende il meglio dei film e delle serie TV delle proprie properties. Fin dal giorno del debutto saranno disponibili su Disney+ i film dell’universo Marvel, compreso Avengers: Endgame (i film Marvel presenti su Netflix verranno ritirati alla scadenza dei contratti di licenza), il meglio di Star Wars compresa la serie TV The Mandalorian che ha ottenuto un grandissimo successo di pubblico e critica, tutte le migliori serie TV Fox (oltre 500 puntate dei Simpson) e i film di animazione Pixar.

Infine, non mancheranno i grandi classici di Disney+, a partire da Biancaneve fino ad arrivare a Frozen 2.