Disney+, tutti i contenuti disponibili al lancio in Italia

9 Marzo 2020 - Manca poco al lancio di Disney+ anche in Italia, previsto per il 24 marzo. Del nuovo servizio di contenuti in streaming on demand ora si sa anche la programmazione dalla data di lancio, ed è parecchio ricca e con anteprime esclusive che attrarranno molti potenziali abbonati.

Una programmazione che, potendo attingere dallo sterminato archivio di Walt Disney Company e di tutte le società che controlla (tra le quali la 20th Century Fox, Pixar, Lucasfilm, National Geographics, Hulu, ESPN e Marvel Entertainment), sarà un mix di prime assolute e grandi classici. Non mancheranno serie inedite, soprattutto per i ragazzi e la famiglia, e anche due produzioni italiane: Penny on Mars, già andata in onda su altri canali come quelli Rai, e I cavalieri di Castelcorvo che, invece, è una produzione originale Disney. Tutto questo, come si è saputo pochi giorni fa ufficialmente, sarà visibile anche su Amazon Fire Tv e, gratuitamente, su TIMVision per chi ha anche l’abbonamento a Internet.

Disney+: la programmazione in Italia

Già dal 24 marzo Disney+ metterà a disposizione dei suoi abbonati oltre 30 film di Marvel tra i quali Avengers: Endgame, Captain Marvel, Black Panther e Hero Project (in esclusiva). Gli amanti di Star Wars, invece, troveranno tutti i film della saga già usciti al cinema, gli spn off e la serie Tv inedita The Mandalorian. Non mancheranno neanche le serie animate di Star Wars, come The Clone Wars. Disponibili anche tutti i film del catalogo Pixar, con capolavori come Wall.E, Toy Story e Monsters&Co, e serie Pixar inedite come Vita da lampada.

Per la prima volta nella storia, poi, su Disney+ sarà possibile vedere tutti gli episodi dei Simpson, dal primo all’ultimo. Gli amanti dei documentari, invece, si potranno godere lo sterminato catalogo di National Geographic e anche Free Solo, il documentario premio Oscar che racconta la storia dello scalatore Alex Honnold e Science Fair, che invece ha vinto al Sundance Film Festival.

Per i più piccoli, invece, Disney+ offrirà un catalogo ancora più grande da Topolino ai Super Pigiamini. Tra i classici del cinema Disney che si potranno vedere su Disney+, invece, come non citare Mary Poppins, Sister Act e Avatar ai quali si aggiungono anche i remake dei classici, come Dumbo in versione Tim Burton.

Disney+: le produzioni originali in esclusiva

Ricchissima, sin dall’inizio, la programmazione in esclusiva su Disney+: alla già citata serie Star Wars The Mandalorian, infatti, si aggiungono il remake di Lilli e il Vagabondo, la serie High Scool Musical e altre serie come Il mondo secondo Jeff Goldblum, Encore, Float, Un giorno in Disney.