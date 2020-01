Disney+ ufficiale in Italia: catalogo, prezzo e data di uscita

21 Gennaio 2020 - Disney + è il servizio di streaming della Walt Disney Company lanciato negli Stati Uniti lo scorso 12 novembre. Proprio come Netflix e Amazon Prime Video, permette di usufruire di tanti contenuti pagando un abbonamento mensile. Il servizio offre non solo film di animazione, ma anche documentari e serie TV, oltre ai contenuti originali prodotti appositamente per la piattaforma

Dopo il lancio in USA, Canada e Paesi Bassi, Disney+ sta lavorando al rilascio globale: la piattaforma sarà disponibile nel nostro Paese a partire dal 24 marzo 2020. Rispetto alle previsioni iniziali, gli utenti dovranno aspettare una settimana in meno per vedere la marea di produzioni Disney ma anche Marvel, Pixar, Star Wars e anche National Geographic. Disney ha anche annunciato il catalogo, il prezzo e i tipi di abbonamento che saranno disponibili al lancio.

Disney+, il catalogo

La piattaforma streaming della Walt Disney Company arriverà entro la primavera 2020 non solo in Italia, ma anche in altri paesi europei, come Regno Unito, Francia, Spagna, Germania, Irlanda, Austria e Svizzera. Altre nazioni come il Belgio e il Portogallo invece dovranno aspettare fino all’estate.

Al suo arrivo, gli utenti avranno a disposizione un ampio catalogo di contenuti firmati Disney, Star Wars, Marvel, Pixar e National Geographic. Ci saranno anche produzioni esclusive come la prima serie tv ispirata all’immaginario di Guerre Stellari intitolata The Mandalorian. Oltre a questo, ci saranno altri contenuti originali come High School Musical: The Musical – The Series, The World According To Jeff Goldblum o anche nuova Diary of A Future President. Le serie tv originali saranno in tutto 25, le pellicole 500. Oltre ai contenuti esclusivi, sarà possibile vedere film e serie cult, come tutti gli episodi dei Simpson e anche documentari di National Geographic. La compagnia ha già pronta la strategia e i contenuti da lanciare per i prossimi 5 anni.

Grande attesa anche per serie e film sull’Universo fantasy di Marvel e Star Wars. La compagnia aveva già confermato che tutti gli episodi della saga di Guerre Stellari saranno disponibili per gli iscritti, oltre ai titoli Marvel già usciti sul grande schermo. Insomma, gli amanti dei supereroi avranno pane per i loro denti.

Disney+: disponibilità, abbonamento e prezzo

L’azienda ha svelato tutti i costi del servizio italiano, che assomiglia molto alle proposte di abbonamento Netflix. Ci si potrà sottoscrivere a Disney+ in due modalità differenti: con una soluzione di 6.99 euro al mese oppure pagando 69.99 euro all’anno.

I contenuti si potranno guardare da tutti i dispositivi, inclusi molti modelli di smartphone e smart tv, basterà avere una connessione a internet. Disney+ permetterà di accedere contemporaneamente da massimo quattro dispositivi e scaricare un numero illimitato di contenuti da dieci device differenti. Infine, si potranno impostare fino a sette profili, inclusi quelli riservati ai minori che avranno contenuti adatti alla loro età e un’interfaccia più semplice da usare.