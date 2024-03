Alien Romulus, il nuovo film della celebre saga è sempre più vicino

Fonte foto: 2024 20th Century Studios

Il franchise Alien torna alle origini con il film Alien: Romulus, la cui uscita nelle sale è sempre più vicina. Firmato dal produttore Ridley Scott e dal regista e co-sceneggiatore Fede Alvarez, il nuovo film targato 20th Century Studios è il settimo della popolare saga ambientata nello spazio, ma racconta in realtà una storia – in gergo si chiama midquel o interquel – collocata cronologicamente tra i film Alien (ovvero il primo film della saga, uscito nel 1979) e Aliens – Scontro finale (il secondo film del franchise, del 1986).

Alien: Romulus, la trama

La trama di Alien: Romulus, come ha spiegato il regista Fede Alvarez, è scollegata dai precedenti film del franchise e dunque non ha legami con le trame degli altri capitoli cinematografici, sebbene sia ovviamente ambientata nello stesso universo. È, insomma, una sorta di storia thriller-horror a sé stante.

La trama del film si svolge nelle profondità di una stazione spaziale abbandonata. Qui un gruppo di giovani colonizzatori spaziali, che sta esplorando il relitto, si trova faccia a faccia con «la forma di vita più terrificante dell’universo». Così recita la criptica sinossi, ma è facile intuire che si sta parlando naturalmente di uno xenomorfo, spaventosa specie aliena che funge da antagonista nell’intero franchise.

Il cast di Alien: Romulus

Nel cast di Alien: Romulus ci sono Cailee Spaeny (che recita anche in Priscilla), David Jonsson (noto per Agatha Christie’s Murder is Easy), Archie Renaux (Tenebre e ossa), Isabela Merced (che sarà Dina in The Last of Us 2), Spike Fearn (Aftersun) e Aileen Wu.

La sceneggiatura è scritta dal regista Fede Alvarez (noto, ad esempio, per La casa e Man in the Dark) insieme allo storico collaboratore Rodo Sayagues (L’uomo nel buio – Man in the Dark), sulla base dei personaggi creati da Dan O’Bannon e Ronald Shusett. Ridley Scott, che ha diretto il primissimo Alien, qui ricopre il ruolo di produttore. Sono produttori anche Michael Pruss (Lo strangolatore di Boston) e Walter Hill (Alien). I produttori esecutivi, invece, sono Fede Alvarez, Elizabeth Cantillon (Charlie’s Angels), Brent O’Connor (Bullet Train) e Tom Moran (Unstoppable – Fuori controllo).

Quando esce Alien: Romulus

Alien: Romulus arriverà il 14 agosto 2024 nei cinema italiani, distribuito da The Walt Disney Company Italia. È probabile che in seguito il film entrerà a fare parte del catalogo della piattaforma di streaming Disney+, ma al momento non ci sono notizie in merito.

Tutti i film di Alien in streaming

Nell’attesa dell’uscita di Alien: Romulus, ci si può immergere nelle atmosfere da brivido di questo apprezzato franchise recuperando in streaming gli altri film della saga, che sono tutti disponibili su Disney+. Si tratta di Alien del 1979, Aliens – Scontro finale del 1986, Alien³ del 1992, Alien – La clonazione del 1997, Prometheus del 2012 e Alien: Covenant del 2017. Quest’ultimo è disponibile anche su Netflix. Tutti questi titoli si possono anche trovare a noleggio su altre piattaforme, tra cui Chili, TIM Vision, Apple TV+ e Prime Video.