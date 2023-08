Fonte foto: Ivan Marc / Shutterstock

L’Europa come l’India: la festa è finita e l’abbonamento a Disney+ diventa più caro per molti utenti a parità di condizioni. Come già fatto da Netflix, inoltre, anche Disney+ non potrà a breve essere condiviso al di fuori del proprio “nucleo domestico“. L’epoca dello streaming low cost, quindi, è praticamente finita ed è solo questione di tempo: prima o poi anche le altre piattaforme cambieranno la propria offerta.

Disney+: cosa offre oggi

Attualmente Disney+ ha un solo abbonamento, omnicomprensivo, da 8,99 euro al mese o 89,90 euro l’anno. In questo abbonamento ci sono tutti i titoli Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, ma anche grandi classici delle serie TV come Gray’s Anatomy.

L’attuale abbonamento permette di vedere Disney+ su 4 dispositivi contemporaneamente, anche in 4K, con l’HDR e senza pubblicità. Per quello che è il catalogo, e per il prezzo richiesto all’utente, Disney+ ha guadagnato in fretta milioni e milioni di utenti nel mondo, molti dei quali anche in Italia: nel nostro Paese, infatti, gli abbonati a Disney+ sono circa 3,5 milioni.

Disney+: cosa cambia da novembre

L’offerta Disney+ cambierà profondamente a partire dal 1° novembre, data in cui verrà introdotto un nuovo abbonamento Standard con pubblicità, verrà modificato l’abbonamento Standard e verrà lanciato quello Premium. Questi saranno i prezzi a partire da novembre:

Disney+ Standard con pubblicità: 5,99 euro al mese

Disney+ Standard: 8,99 euro al mese / 89,90 all’anno

Disney+ Premium: 11,99 euro al mese / 119,90 all’anno

I tre abbonamenti avranno gli stessi contenuti, ma caratteristiche diverse:

Disney+ Standard con pubblicità

Risoluzione: FHD 1080p

HDR: no

Dispositivi contemporanei: 2

Download: no

Audio: 5.1 e stereo

Disney+ Standard

Risoluzione: FHD 1080p

HDR: no

Dispositivi contemporanei: 2

Download: sì

Audio: 5.1 e stereo

Disney+ Premium

Risoluzione: 4K

HDR: sì

Dispositivi contemporanei: 4

Download: sì

Audio: 5.1, stereo e Dolby Atmos

Da un solo abbonamento, quindi, si passerà a tre con il Premium che equivarrà all’abbonamento attuale, ma costerà di più. Chi oggi ha già un abbonamento potrà mantenerlo: passerà direttamente a Premium, a parità di prezzo per il primo mese (dal 6 dicembre dovrà pagare 11,90 euro). In alternativa potrà cambiare piano o disdire l’abbonamento, senza pagare penali.

Disney+: stop alle condivisioni

Durante la presentazione dei risultati finanziari del secondo trimestre il CEO di Disney, Bob Iger, ha detto qualcosa che non piacerà a molti: “Stiamo attivamente cercando modi per affrontare la condivisione degli account e le migliori opzioni, per gli abbonati paganti, di condividere i propri account con amici e familiari. Entro la fine dell’anno, inizieremo ad aggiornare i nostri contratti di abbonamento con termini aggiuntivi sulle nostre politiche di condivisione e implementeremo tattiche per favorire la monetizzazione nel 2024“.

In altre parole: dal 2024 stop alla condivisione delle password anche su Disney+, esattamente come non è più possibile condividerle su Netflix e come, molto probabilmente, a breve non sarà possibile neanche sulle altre piattaforme.