Quando esce il finale di Bang Bang Baby?

Ad aprile ha debuttato su Prime Video la serie Amazon Original italiana Bang Bang Baby, una favola nera ambientata nel microcosmo criminale della Milano degli anni Ottanta. I primi episodi sono da diverse settimane disponibili sulla piattaforma di streaming, ma non ci sono ancora informazioni sul finale.

Inizialmente il rilascio degli ultimi cinque episodi della serie crime, che tra l’altro era stata presentata in anteprima mondiale in concorso nella sezione Long Form alla quinta edizione di Canneseries, doveva avvenire il 19 maggio. Una comunicazione di Prime Video aveva poi spostato ulteriormente questa data, specificando che il 19 maggio sarebbe uscito il sesto episodio, mentre le puntate 7, 8, 9 e 10 sarebbero state disponibili dal 26 maggio. Pochi giorni fa, però, questa informazione è stata ancora una volta smentita sempre da Prime Video: il finale sarà rilasciato in data da destinarsi.

Perché il finale di Bang Bang Baby è stato spostato

Comunicando il cambio di data di uscita del finale della serie, Prime Video ha spiegato che «vista l’ottima accoglienza che ha ricevuto Bang Bang Baby e il lancio globale della serie, sono state necessarie lavorazioni impreviste che richiedono tempi di lavorazione più lunghi».

Proprio questo aspetto ha reso necessario il cambio di programmazione ma, appunto, la nuova data di uscita degli episodi finali al momento non è ancora nota e verrà comunicata prossimamente.

Di cosa parla Bang Bang Baby

Creata da Andrea Di Stefano e diretta da Michele Alhaique, Margherita Ferri e Giuseppe Bonito, la serie è scritta dallo stesso Di Stefano insieme a Valentina Gaddi e Sebastiano Melloni ed è prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment e Wildside, società del gruppo Fremantle. Il cast della serie include Arianna Becheroni, Adriano Giannini, Antonio Gerardi, Dora Romano, Lucia Mascino e Giuseppe De Domenico.

La trama ruota intorno alla figura della giovane Alice, ragazza timida e introversa che, come si è visto nel corso delle prime puntate, scopre che il padre che credeva morto da dieci anni in realtà è vivo. L’uomo è Santo Barone, esponente del mondo della ‘ndrangheta: era stata la mamma di Alice a raccontarle della sua morte, inventandola, sperando in questo modo di tenerla lontana dall’ex marito.

Alice si riavvicina al padre, alla sua famiglia e al clan malavitoso a cui appartiene. Sedotta da questo mondo, popolato da personaggi affascinanti ma oltremodo violenti e pericolosi, la ragazza finisce invischiata in una situazione spiacevole. Da una parte spera di conquistare l’affetto del padre con la sua disponibilità e le sue “prove di coraggio", dall’altra Santo Barone, pur comportandosi in modo amorevole, si aspetta evidentemente qualcosa in cambio dalla figlia, che sprofonda sempre più nel baratro oscuro della criminalità.

Iscriviti a Prime Video per vedere Bang Bang Baby