Quando esce il finale di Jack Ryan di Tom Clancy

L’adrenalinica e appassionante storia di Jack Ryan di Tom Clancy sta per concludersi definitivamente. Arriva infatti su Prime Video fra alcune settimane la quarta e ultima stagione della serie con John Krasinski. Non è comune che accada, ma questa volta i fan non hanno di certo dovuto aspettare a lungo: l’emozionante terza stagione, infatti, è uscita soltanto sei mesi fa e, come anche le precedenti, è sempre disponibile su Prime Video. La stagione conclusiva sarà composta da sei episodi. Ecco cosa sappiamo su trama e cast.

La trama di Jack Ryan 4

Nella quarta e ultima stagione di Jack Ryan di Tom Clancy il protagonista dovrà affrontare la missione più pericolosa mai svolta fino ad ora. Il nemico questa volta, infatti, non è solo esterno, ma anche interno. Diventato Acting Deputy Director della CIA, Jack Ryan indaga su una serie di operazioni clandestine che potrebbero esporre la vulnerabilità del Paese e intanto porta alla luce il problema della corruzione interna. Ma fino a che punto quest’ultima si è infiltrata nella struttura e nel sistema?

Mentre cerca di scoprirlo, Jack e la sua squadra vengono a conoscenza di una realtà ancora peggiore: la convergenza di un cartello della droga con un’organizzazione terroristica. La cospirazione su cui stanno indagando è dunque molto più grave e vicina di quanto si pensasse, al punto da mettere in crisi la fiducia che Jack ha sempre riposto nel sistema che ha protetto e per il quale ha sempre lottato.

Il cast di Jack Ryan 4

Oltre a John Krasinski nel ruolo di Jack Ryan, il cast della serie include Wendell Pierce nei panni di James Greer e Michael Kelly in quelli di Mike November. Betty Gabriel interpreta il ruolo di Elizabeth Wright, Acting Director della CIA, mentre Abbie Cornish è di nuovo nei panni di Cathy Mueller. Il cast della nuova stagione prevede anche alcune new entry: Michael Peña nelle vesti di Domingo Chavez e Louis Ozawa nel ruolo di Chao Fah.

Co-prodotta da Amazon Studios, Paramount Television Studios e Skydance Television, la serie ha come executive producer Allyson Seeger, Andrew Form, John Krasinski, Brad Fuller, Michael Bay e John Kelly. In occasione della quarta stagione si aggiungono come produttori esecutivi anche Tom Clancy e David Ellison, Dana Goldberg e Matt Thunell di Skydance Television insieme a Vaun Wilmott, Mace Neufeld e Carlton Cuse.

Jack Ryan di Tom Clancy: quando esce

La stagione finale di Jack Ryan di Tom Clancy debutterà il 30 giugno 2023 su Prime Video. Saranno disponibili due episodi ogni venerdì e il 14 luglio è prevista l’uscita dell’epico finale.

