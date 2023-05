Quando esce in Italia A Good Person

Dopo l’uscita negli Stati Uniti lo scorso marzo, il film A Good Person arriva finalmente anche in Italia. Era già stato annunciato negli scorsi mesi che l’attesa pellicola, scritta e diretta dal candidato al Golden Globe Zach Braff, sarebbe stata trasmessa in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW. Ora però il debutto italiano del film ha una data precisa e la buona notizia è che non manca molto tempo.

I protagonisti di A Good Person

A Good Person è il quarto film di Zach Braff, attore e regista che in passato ha già diretto La mia vita a Garden State (del 2004), Wish I Was Here (2014) e Insospettabili sospetti (2017). La grande attesa per il film è data anche dai nomi di spicco che figurano nel cast. I protagonisti sono infatti Florence Pugh e il premio Oscar Morgan Freeman.

Pugh, già candidata all’Oscar, è un’attrice britannica considerata tra le più promettenti della sua generazione. Prossimamente la vedremo nell’attesissimo film Oppenheimer, diretto da Christopher Nolan e in uscita nei cinema italiani ad agosto, mentre negli ultimi anni ha fatto parlare di sé per i ruoli in Piccole donne di Greta Gerwig (del 2019), Black Widow di Cate Shortland (2021) e Don’t Worry Darling di Olivia Wilde (2022). In quest’ultimo caso, tra l’altro, aveva fatto notizia anche il fatto che Pugh avesse apparentemente disertato la promozione del film alla Mostra del cinema di Venezia. La stampa aveva parlato di litigi e tensioni tra l’attrice e la regista, ma Wilde aveva smentito.

Nel cast di A Good Person ci sono inoltre Molly Shannon, Chinaza Uche e Celeste O’Connor. La fotografia è curata dal premio Oscar Mauro Fiore.

Di cosa parla A Good Person

Il film A Good Person è prodotto da Killer Films, Elevation Films, Zach Braff e Florence Pugh e racconta una storia di dolore e di rinascita. La protagonista è Allison (interpretata da Pugh), una giovane donna con una carriera fiorente, un fidanzato splendido, un gruppo di amici affiatati e una famiglia amorevole. La vita di Allison va in pezzi quando sopravvive a un terribile incidente. Ricoverata in una clinica, la giovane donna ne esce con un dolore cronico irrisolto e una dipendenza da oppioidi.

La svolta e la possibilità di rimettersi in sesto arrivano alcuni anni più tardi, grazie all’incontro con l’aspirante suocero (interpretato da Morgan Freeman). Tra i due nasce un’improbabile amicizia che per Allison rappresenterà la possibilità di raccogliere i cocci della sua vita e andare finalmente avanti.

A Good Person in streaming

A Good Person, film targato Sky Original, sarà visibile in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW dal 30 maggio 2023.

