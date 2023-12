Quando esce La creatura di Gyeongseong parte 1 e 2

Fonte foto: Netflix

Pronti al primo faccia a faccia con la terrificante e misteriosa creatura di Gyeongseong? Non manca molto: la prima parte dell’attesa serie tv k-drama, intitolata appunto La creatura di Gyeongseong, sbarca su Netflix fra pochi giorni. Per la seconda parte, invece, bisognerà aspettare l’inizio del 2024. La storia, un mix tra dramma storico, horror e mistero, è ambientata nella primavera 1945 e ha come protagonisti due giovani – una talentuosa detective e un facoltoso imprenditore – che lottano per sopravvivere mentre affrontano un mostro nato dall’avidità umana.

Trama e cast di La creatura di Gyeongseong

La serie è ambientata, come detto, all’inizio del 1945: all’epoca la Corea era sotto il dominio coloniale del Giappone e l’attuale Seoul corrispondeva a una città nota con il nome Gyeongseong – da qui il titolo della serie tv. La cittadina, che attraversa un periodo storicamente cupo e difficile, è scossa da alcune sparizioni e dalla presenza di un mostro, il cui orrore non è però la cosa più spaventosa con cui i protagonisti dovranno fare i conti mentre scavano nelle profondità di questo mistero.

Nel cast della serie tv c’è Park Seo-jun nei panni di Jang Tae-sang, il più benestante cittadino di Gyeongseong e gestore del più grande banco dei pegni in città. Jang considera i soldi più importanti di qualunque cosa, giustizia inclusa, ma la sua prospettiva cambia quando la sua strada incrocia quella di Yoon Chae-ok (interpretata da Han So-hee), una famosa investigatrice che sta cercando alcune persone scomparse misteriosamente e che deve le sue abilità agli insegnamenti del padre e all’infanzia difficile che ha alle spalle.

Scritta da Kang Eun-kyung e diretta da Chung Dong-yoon, la serie include nel cast anche Claudia Kim (già vista in Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, Avengers: Age of Ultron e Marco Polo), Kim Hae-sook (The Thieves e Start-Up), Cho Han-cheul (The Outlaws e Vicenzo) e Wi Ha-jun (Squid Game e Little Women).

Quando esce su Netfix La creatura di Gyeongseong

La prima stagione della serie La creatura di Gyeongseong è stata divisa in due parti. La parte 1 esce in streaming su Netflix il 22 dicembre 2023, mentre la parte 2 arriva il 5 gennaio 2024.

La creatura di Gyeongseong avrà una stagione 2?

A volte bisogna aspettare mesi prima di avere la conferma del rinnovo di una serie tv, ma non è questo il caso. La creatura di Gyeongseong, infatti, è stata rinnovata per una seconda stagione già a novembre 2022. A settembre 2023 le riprese del secondo ciclo di episodi erano effettivamente in corso.

La data di uscita su Netflix della stagione 2 di La creatura di Gyeongseong non è ancora nota, ma è possibile che si collochi già nel corso del 2024. L’annuncio ufficiale arriverà probabilmente nei prossimi mesi.