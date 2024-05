Quando esce la quarta stagione di Emily in Paris

La quarta stagione di Emily in Paris si sposta (anche) in Italia e arriverà prossimamente su Netflix in due parti: ecco le date di uscita

Fonte foto: Stephanie Branchu/Netflix

Sono due le date che i fan di Emily in Paris devono tenere a mente. Come ha annunciato Netflix in questi giorni, infatti, la quarta stagione della serie tv con protagonista Lily Collins uscirà sulla piattaforma di streaming nei prossimi mesi divisa in due parti. La stagione 4 è scritta e creata da Darren Star, che è anche produttore esecutivo insieme a Tony Hernandez, Lilly Burns, Andrew Fleming, Alison Brown e Robin Schiff.

Il cast di Emily in Paris 4

Oltre alla già citata Lily Collins nei panni della protagonista Emily Cooper, nel cast della quarta stagione di Emily in Paris il pubblico ritroverà Philippine Leroy-Beaulieu nel ruolo di Sylvie Grateau e Ashley Park in quello di Mindy Chen.

Lucas Bravo sarà Gabriel, Camille Razat vestirà i panni di Camille, Samuel Arnold quelli Julien e Bruno Gouery quelli di Luc. Infine William Abadie sarà Antoine Lambert e Lucien Laviscount sarà Alfie.

Trama e anticipazioni di Emily in Paris 4

Come avevano già da tempo ipotizzato alcuni fan, la quarta stagione di Emily in Paris si sposterà (anche) in Italia, nello specifico nella Capitale. Lo ha anticipato ufficialmente anche Netflix su X, scrivendo che la nuova stagione «sarà ricca di viaggi: dalle Alpi francesi alle piazze di Roma». La conferma ulteriore è una foto di Lily Collins con alle spalle il Colosseo.

Da Parigi a Roma ✈️

La quarta stagione di Emily in Paris sarà ricca di viaggi: dalle Alpi francesi alle piazze di Roma, vivremo insieme a Lily Collins nuove incredibili avventure! pic.twitter.com/bHqTJHM2Fi — Netflix Italia (@NetflixIT) May 6, 2024

Insomma, i prossimi episodi si preannunciano ricchi di avventure internazionali per Emily, che è però ancora sconvolta ed emotivamente confusa, in preda a forti sentimenti per due ragazzi diversi. Gabriel, dopo i drammatici eventi del matrimonio fallito con Camille, ora aspetta un figlio dalla ex. Alfie, invece, ha ricevuto una conferma sulle sue peggiori paure in merito a Emily e Gabriel.

Certo, la chimica tra questi ultimi è evidente: i due lavorano insieme per raggiungere una stella Michelin, ma i loro sogni potrebbero venire infranti dal peso di due segreti non ancora rivelati.

Intanto, in agenzia Sylvie deve provare a salvare il suo matrimonio affrontando un fantasma del passato, mentre i cambi di personale mettono alla prova la squadra dell’Agence Grateau. Mindy e la band si preparano per il palco dell’Eurovision, ma sono costretti a risparmiare quando i fondi di cui dispongono si esauriscono.

C’è di più: nel video-annuncio delle date di uscita recentemente diffuso da Netflix, gli attori e le attrici della serie tv propongono anche qualche parola chiave per descrivere ciò che gli spettatori vedranno nei nuovi episodi.

Stando ai loro suggerimenti, allora, la quarta stagione non sarà quella conclusiva (ma non c’è ancora la conferma di un rinnovo) e sarà caotica, complicata, straziante, audace e alla moda, con spazio per l’amore, la vendetta e la bellezza – quest’ultima parola nel video viene pronunciata in italiano, a suggerire probabilmente la nuova ambientazione romana.

Quando esce Emily in Paris 4

I primi cinque episodi della quarta stagione di Emily in Paris usciranno su Netflix il 15 agosto 2024. Gli ultimi cinque episodi, invece, saranno disponibili dal 12 settembre 2024.