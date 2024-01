Quando esce Mare Fuori 4

Fonte foto: Rai/Twitter

Il mondo di Mare Fuori continua a crescere. La popolare serie tv firmata da Rai e Picomedia, che ha ottenuto ottimi riscontri anche su Netflix, ha infatti già ispirato un musical diretto da Alessandro Siani, attualmente in tour nei principali teatri italiani. E altri progetti collaterali sono in fase di definizione: un film spin-off, vari remake internazionali e anche una nuova serie italiana indipendente, dal titolo Nate Libere, ambientata in un carcere femminile e chiaramente desiderosa di replicare il successo del prison-drama. Intanto, però, anche la serie originale prosegue e ormai non manca pià molto all’uscita della quarta stagione.

Mare Fuori 4: chi ha sparato?

La quarta stagione di Mare Fuori sarà composta da 12 puntate. L’uscita dei nuovi episodi in streaming e in tv avverrà fra ufficialmente alcune settimane, ma lo scorso ottobre il pubblico selezionate della Festa del Cinema di Roma ha potuto vedere in anteprima le prime due puntate. È quindi già possibile sapere che cosa succede dopo il finale carico di suspence della stagione 3 (attenzione: seguono spoiler!).

Nel finale della terza stagione Rosa e Carmine si incontrano di nascosto. Don Salvatore, che li scopre, si presenta però alla Piscina Mirabilis e dà una pistola alla figlia intimandole di sparare a lui o a Carmine. Dopo una breve colluttazione si sente effettivamente uno sparo, ma il pubblico scopre cosa è successo solo nella prima puntata della stagione quattro, intitolata Nel nome dell’amore.

La prima puntata si apre con una scena del passato, in cui Rosa bambina ascolta il padre che canta una canzone. È un ricordo di Don Salvatore, che è rimasto ferito dallo sparo di Rosa. La ragazza si sente in colpa per aver quasi ucciso suo padre, ma finalmente lei e Carmine si dichiarano il proprio amore.

Mare Fuori 4: anticipazioni

In Mare Fuori 4 ci sarà poi la conferma che Edoardo (interpretato da Matteo Paolillo) non è morto, ma è in ospedale e si è salvato grazie alla donazione di sangue di Teresa: anche se tra i due c’è una forte passione, Edoardo non riesce a lasciare la moglie Carmela e i figli. Edoardo incontra poi Don Salvatore, anche lui ricoverato nello stesso ospedale, che gli chiede di raccogliere l’eredità di Ciro Ricci.

Nell’IPM, intanto, dove la nuova direttrice è Sofia Durante (interpretata da Lucrezia Guidone), Beppe ha un confronto con Kubra, che sa di essere sua figlia; Milos e Cucciolo proseguono la loro storia, nonostante gli ostacoli; e Silvia torna in cella dopo aver abboccato volontariamente alla trappola tesa dall’avvocato Alfredo.

Quando esce Mare Fuori 4

La quarta stagione di Mare Fuori esce il 1° febbraio 2024 su RaiPlay e la settimana successiva su Rai 2. Le puntate verranno trasmesse in tv dal 14 febbraio fino al 20 marzo: i dodici episodi totali, dunque, saranno trasmessi in sei serate.