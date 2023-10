Fonte foto: Noh Juhan | Netflix

Netflix ha finalmente annunciato la data di uscita di Squid Game: The Challenge. Bisogna attendere ancora solo una manciata di settimane prima di scoprire chi (e come) si porterà a casa il montepremi da 4,56 milioni di dollari, il più alto nella storia dei reality show. «Le persone fanno molto di peggio per molto meno», dice una voce nel trailer del programma, recentemente diffuso da Netflix. Il gioco, ispirato alla serie tv sudcoreana Squid Game, di cui si attende ancora la seconda stagione, ha coinvolto 456 concorrenti.

Squid Game reality show: cosa aspettarsi

Le riprese di Squid Game: The Challenge si sono svolte negli scorsi mesi e dunque già da qualche tempo sono note alcune informazioni e anticipazioni sul programma. Ad esempio, era già stato dichiarato che il reality show si sarebbe ispirato in modo significativo alla serie tv, sia nell’ambientazione sia nel tipo di giochi proposti. Stando a quanto è possibile vedere dal trailer, Squid Game: The Challenge mantiene questa promessa.

Nelle brevi scene del trailer, infatti, sembra proprio che ogni minimo dettaglio sia stato curato per richiamare quelli che il pubblico ha avuto modo di conoscere nella prima stagione di Squid Game. I 456 partecipanti indossano la nota tuta verde numerata, così come le “guardie” indossano la tuta rossa e la maschera nera con il simbolo geometrico bianco. I dollari del montepremi riempiono un’enorme sfera trasparente sospesa. Inoltre, molte ambientazioni ricalcano quasi alla perfezione quelle della serie tv.

In una scena del trailer, ad esempio, si vede brevemente una tavola elegantemente apparecchiata, di forma triangolare, con tre posti a sedere. È un evidente richiamo a una scena dell’ottava puntata di Squid Game, quando i finalisti Gi-hun, Sang-woo e Sae-byeok ricevono un cambio di vestiti e partecipano a una cena elegante in seguito alla quale a ciascuno viene lasciato un coltello – una potenziale arma per eliminare i rivali durante la notte. Praticamente identica a quella della serie tv è anche la sala con Younghee, la “bambola assassina” del gioco Un, due, tre, stella.

I giochi di Squid Game: The Challenge

Dal trailer di Squid Game: The Challenge, infatti, si scopre qualcosa di più anche in merito ai giochi a cui hanno preso parte i 456 concorrenti. Era già stato chiarito che il reality show avrebbe proposto un mix di sfide già note (cioè già viste nella serie tv) e altre completamente nuove.

Tra i giochi già noti c’è, appunto, Un, due, tre, stella con Younghee. Nella serie tv la bambola gigante uccide con lo sguardo i concorrenti che non rimangono immobili come dovrebbero, ma non è ancora chiaro cosa accadrà invece nel reality show.

Un gioco già visto nella settima puntata della serie tv, e che a quanto pare è riproposto in modo simile anche nel reality show, è quello della passerella: i concorrenti devono attraversare un ponte sospeso fatto di pannelli che, nella serie tv, non sono tutti in grado di sostenere il peso di una persona. Bisogna quindi saltare sul pannello giusto, sperando di individuare quello più solido.

Ci sono anche dei giochi inediti, come detto. Sempre nel trailer si intravede una sorta di battaglia navale umana, con i concorrenti posizionati sui due lati di un grande campo da gioco.

Quando esce Squid Game reality show

Squid Game: The Challenge arriva su Netflix il 22 novembre 2023.