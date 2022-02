Quando esce Stranger Things 4: ecco la data ufficiale

Stranger Things 4 sarà “la stagione più grandiosa di sempre". Lo hanno dichiarato gli ideatori della serie, i Duffer Brothers, Matt e Ross, in occasione dell’annuncio dei nuovissimi dettagli della quarta stagione, che debutterà quest’anno su Netflix.

La prima novità è che la quarta stagione di Stranger Things è a tal punto corposa e ricca di avvenimenti da essere divisa in due parti: entrambe usciranno nel 2022, a distanza abbastanza ravvicinata. Nella lettera che i fratelli Duffer hanno indirizzato ai fan in occasione della promozione di Stranger Things 4, infatti, si dice che la stagione di prossima uscita è stata realizzata in quasi due anni di riprese basandosi su due copioni da oltre 800 pagine e con una durata totale sostanzialmente raddoppiata, senza dimenticare i numerosi e notevoli effetti visivi. Le novità, però, non finiscono qui.

Ci sarà anche Stranger Things 5?

Un secondo annuncio fondamentale ha riguardato il fatto che la quarta stagione di Stranger Things segna “l’inizio della fine" della storia. I fratelli Duffer e Netflix hanno infatti annunciato che in futuro ci sarà anche una quinta stagione, che però sarà quella conclusiva.

Gli ideatori della serie hanno aggiunto: “Ci sono tante altre storie avvincenti da raccontare legate al mondo di Stranger Things. Nuovi misteri, nuove avventure, nuovi eroi inaspettati". È una frase che lascia pochi dubbi: come era già stato anticipato in via informale, l’universo di Stranger Things continuerà a crescere, anche se prendendo altre strade. Non è escluso che in futuro possano uscire degli spin-off.

Di cosa parla Stranger Things 4

La quarta stagione sarà ambientata in quattro location (Russia, California, il laboratorio e Creel House) a circa sei mesi di distanza dalla terribile battaglia di Starcourt a Hawkins.

I giovani protagonisti iniziano il liceo e, mentre ancora affrontano le conseguenze di quanto successo, si separano per la prima volta. A complicare le cose ci sono una nuova minaccia soprannaturale e la scoperta di un mistero cruento che, se risolto, potrebbe chiudere il problema del Sottosopra e dei suoi orrori.

Tutti i successi della serie

C’è grande attesa intorno alla quarta stagione di Stranger Things, che dal suo debutto nel 2016 è diventata un fenomeno di successo globale. La serie ha infatti ottenuto oltre 65 riconoscimenti e 175 candidature a premi tra cui Emmy, Golden Globe, Grammy, People’s Choice Awards, MTV Movie & TV Awards, Teen Choice Awards e molti altri.

Stranger Things è stata candidata per tre volte come Miglior serie drammatica agli Emmy ed è uno dei titoli più guardati su Netflix: la terza stagione ha totalizzato 582 milioni di ore di visione, la seconda 427 milioni.

Quando esce Stranger Things 4

La quarta stagione di Stranger Things sarà divisa in due parti. Il primo volume sarà distribuito su Netflix il 27 maggio 2022, il secondo, invece, il 1° luglio 2022, sempre sulla piattaforma di streaming.