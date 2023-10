Quando esce True Detective: Night Country

Fonte foto: Sky/Home Box Office Inc.

È stata finalmente annunciata la data di uscita esatta di True Detective: Night Country, che in Italia sarà disponibile su Sky e in streaming su NOW. Nelle scorse settimane si era diffusa la notizia della decisione di rinviare il debutto della nuova stagione della serie HBO. Inizialmente prevista entro la fine del 2023, l’uscita di True Detective: Night Country era infatti slittata all’inizio del 2024. Secondo la testata Deadline il motivo del posticipo era da ricercare nello sciopero in quel momento ancora in corso a Hollywood e che si è invece concluso a fine settembre.

Anticipazioni su True Detective: Night Country

Oltre ad annunciare la data di uscita, HBO ha distribuito un nuovo trailer di True Detective: Night Country che fornisce qualche interessante anticipazioni sulla trama del quarto capitolo della serie antologica True Detective.

La nuova stagione è ambientata in Alaska durante la lunga notte invernale: una situazione che già di per sé può risultare abbastanza inquietante. «Non provi mai il desiderio… Che a volte vorresti solo scomparire… Guardare solo avanti, non fermarti…», chiede nel trailer la detective Evangeline Navarro (interpretata da Kali Reis) alla collega Liz Danvers (Jodie Foster). «Questa è l’Alaska: nessuno va mai via veramente».

A dare un nuovo e macabro senso a queste parole è la sparizione di alcuni uomini che gestiscono la Tsalal Arctic Research Station: svaniti senza lasciare traccia, vengono poi ritrovati congelati in un unico blocco di carne. Navarro e Danvers devono indagare su queste circostanze misteriose e, per scoprire la verità, dovranno affrontare i loro demoni e i segreti sepolti nell’oscurità del ghiaccio.

Nel corso delle indagini, tra l’altro, viene notato un vortice a spirale, simbolo che ricorre nella storia della quarta stagione e che evidentemente richiama quello già al centro delle indagini in True Detective 1 con Matthew McConaughey e Woody Harrelson.

True Detective 4: cosa vuol dire la spirale?

Nella prima stagione di True Detective la spirale era associata al Re Giallo, un’entità misteriosa e di portata cosmica che motivava omicidi e assalti rituali. Nella serie il caso viene alla fine risolto, nel senso che l’autore del reato viene trovato, ma non vengono forniti ulteriori dettagli sul Re Giallo: la spirale resta dunque, volutamente, un mistero. Il simbolo della spirale è stato riproposto in modi diversi anche nelle stagioni 2 e 3 di True Detective, ma senza mai arrivare a un vero e proprio collegamento con la trama della prima stagione.

Dal trailer di True Detective: Night Country appare invece evidente che la scomparsa degli uomini su cui le due detective protagoniste indagano è molto più di una semplice sparizione e ha una portata molto più ampia e misteriosa rispetto a un comune reato. Forse la quarta stagione avrà nuovamente a che fare con il Re Giallo e potrà dare qualche ulteriore risposta in merito a questo mistero?

Il cast di True Detective 4

Oltre a Foster e Reis, il cast di True Detective: Night Country include John Hawkes (già candidato agli Oscar per Un Gelido Inverno), Christopher Eccleston (visto in Doctor Who), Fiona Shaw (nota, ad esempio, per Harry Potter) e Anna Lambe (The Grizzlies).

Issa López è showrunner, creatrice, regista ed executive producer. Gli executive producer sono Jodie Foster, Barry Jenkins, Adele Romanski, Mark Ceryak di Pastel e Alan Page Arriaga. Per Anonymous Content hanno lavorato come executive producers Mari Jo Winkler, Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Cary Joji Fukunaga e Nic Pizzolatto.

Quando esce True Detective: Night Country

True Detective: Night Country esce il 15 gennaio 2024 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.