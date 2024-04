Appassionata di belle storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Curiosa per natura, mi piace tenermi informata su ciò che accade intorno a me, dedicando tanto tempo alla lettura (meglio se su carta).

L'eclissi di Sole è uno degli spettacoli più affascinanti in cielo, ma quali sono i prossimi appuntamenti ai quali potremo assistere anche in Italia? Scopriamoli insieme.

Il cielo improvvisamente si scurisce nel bel mezzo della giornata, portando il buio per qualche minuto: è l’eclissi di Sole, un fenomeno non poi così raro, ma senza dubbio molto suggestivo. Quelle più comuni sono le eclissi parziali, che oscurano solo una piccola parte del globo solare, e molto presto ce ne saranno diverse visibili anche dall’Italia. Ben meno frequente è l’eclissi totale – dobbiamo tornare indietro di molti anni per individuare l’ultima alla quale abbiamo potuto assistere. Ma nel giro di poco tempo ne avremo un paio che si avvicinano parecchio al buio totale.

L’eclissi di Sole, uno spettacolo mozzafiato

Lo scorso 8 aprile 2024, nel Nord America è stato possibile assistere ad uno spettacolo meraviglioso: il Sole si è completamente oscurato, facendo calare il buio durante la giornata. L’eclissi solare totale, purtroppo, non è stata visibile anche dal nostro Paese. Ma come funziona questo fenomeno? Nel suo viaggio orbitale attorno alla Terra, la Luna passa periodicamente davanti al Sole. Quando accade che i tre corpi celesti siano perfettamente allineati, con il satellite esattamente in mezzo tra il nostro pianeta e il Sole, si verifica un’eclissi.

Quest’ultima può essere parziale se la Luna copre solamente una piccola parte della superficie solare, ma se la distanza è quella giusta (calcolate anche le diverse dimensioni dei due corpi celesti) si verifica l’eclissi totale. La Luna si avvicina dunque sempre più al Sole, iniziando pian piano a coprire il suo disco lateralmente, per poi oscurarlo nella sua interezza. Il buio dura solo qualche minuto, quindi il satellite ricomincia ad allontanarsi e lascia che il Sole torni a splendere. Purtroppo, come abbiamo già detto, questo fenomeno non è visibile in tutto il mondo. Dipende infatti da dove cade il cono d’ombra proiettato dalla Luna, il quale solitamente riguarda solo una stretta fascia del nostro pianeta.

Le prossime eclissi solari in Italia

Se l’eclissi solare totale del Nord America non è stata visibile dall’Italia, possiamo segnarci in agenda alcuni appuntamenti che sicuramente ci regaleranno una bella emozione. La prima data è quella del 29 marzo 2025, ovvero tra meno di un anno: ci sarà un’eclissi parziale di Sole, che riguarderà soprattutto il Canada orientale. Sembra distantissimo, eppure gli effetti del passaggio della Luna davanti al globo solare saranno percepibili anche nel nostro Paese, seppure in maniera estremamente modesta. Il picco lo si avrà nella tarda mattinata in Valle d’Aosta, dove è prevista una copertura massima del 12,5%.

Molto più spettacolare sarà invece l’eclissi del 12 agosto 2026, la prima totale che sarà visibile in Europa dal 1999. Sarà la Spagna a godersi l’oscuramento completo, ma anche l’Italia avrà una visuale importante: nelle regioni del Nord e nella Sardegna Nord-Occidentale ci sarà una copertura persino superiore al 90%. Nelle regioni del Sud, purtroppo, lo spettacolo sarà molto meno affascinante, con un minimo previsto a Santa Maria di Leuca pari al 10%. L’eclissi si verificherà poco prima del tramonto e offrirà così un’immagine davvero molto suggestiva.

Infine, eccoci al 2 agosto 2027: questa volta l’eclissi solare sarà totale nell’estremo Nord del continente africano e nell’estremo Sud della Spagna, quindi ad essere “favorite” saranno le regioni meridionali italiane. L’isola di Lampedusa, appena al di fuori della fascia di totalità, avrà una copertura pari al 99,8% – ovvero sarà praticamente buio. Salendo verso Nord, l’oscuramento del Sole sarà inferiore, ma comunque molto affascinante. Nel Trentino Alto Adige ci sarà il minimo di copertura, che corrisponderà comunque ad un buon 55%.