Fonte foto: e-crow / Shutterstock

Netflix consente ai suoi utenti di scaricare film, serie TV e altri contenuti sui propri dispositivi in modo da poter sfruttare la visione offline, utilissima ad esempio quando si viaggia in aereo e non c’è una connessione disponibile per lo streaming. Gli utenti Netflix devono fare i conti con alcune limitazioni sui download dei contenuti dalla piattaforma di streaming. Ecco, quindi, quanti film si possono scaricare da Netflix:

Download film da Netflix: i limiti da rispettare

Gli utenti Netflix devono rispettare alcuni limiti per il download di film e altri contenuti. Tali limiti dipendono dal piano attivato. Con Netflix Standard e Netflix Premium, infatti, è possibile avere fino a 100 download attivi contemporaneamente per ogni dispositivo mentre con Netflix Standard con pubblicità si può arrivare a un massimo di 15 download al mese.

Da notare che c’è anche un limite di dispositivi su cui è possibile scaricare film e serie TV: i piani Standard e Standard con pubblicità possono effettuare il download dei contenuti su un massimo di 2 dispositivi mentre con il piano Premium è possibile arrivare fino a 6 dispositivi.

Il mancato rispetto del limite sui dispositivi farà apparire un messaggio di errore “Hai download su troppi dispositivi. (NQL.23000)”. In generale, il mancato rispetto di uno dei limiti previsti da questa funzionalità comporterà un blocco dei download da Netflix.

A prescindere dal piano d’abbonamento scelto per Netflix, i titoli scaricati sul dispositivo saranno eliminati nel caso in cui venga disattivato l’abbonamento. In caso di riattivazione dell’abbonamento, invece, sarà necessario effettuare nuovamente il download.

Su quali dispositivi è possibile scaricare film e serie da Netflix?

Il download di film e serie TV da Netflix, nel rispetto delle limitazioni viste in precedenza, è possibile utilizzando l’ultima versione di Netflix per:

smartphone e tablet Android

iPhone e iPad

e computer Windows 10 e Windows 11 (ma solo con i piani senza pubblicità)

e (ma solo con i piani senza pubblicità) tablet Amazon Fire

Google Chromebook con Google Play Store installato

Utilizzando un dispositivo non aggiornato o un’app di Netflix non aggiornata, in alcuni casi, l’opzione per il download potrebbe non essere disponibile.

Come scaricare film e serie TV da Netflix?

La procedura da seguire per avviare il download è semplice: dopo aver effettuato l’accesso all’app di Netflix con il proprio account (è necessario avere un account attivo e aver rispettato tutte le condizioni descritte in precedenza) basterà scegliere un film o una serie da guardare.

Nella pagina dedicata al contenuto scelto sarà inclusa l’icona per avviare il download (caratterizzata da una freccia rivolta verso il basso). I contenuti scaricati possono essere gestiti dalla sezione Download (oppure I miei download) dell’app di Netflix. Da notare che i contenuti scaricati scadono dopo un certo periodo di tempo.