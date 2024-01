Perché Netflix non mi fa scaricare

Fonte foto: Kaspars Grinvalds / Shutterstock.com

Netflix permette di scaricare film, serie TV e altri contenuti sui propri dispositivi. Si tratta di una funzione pensata per permettere agli utenti di poter guardare i contenuti della piattaforma di streaming anche offline, quando non c’è una connessione disponibile. Questa funzione ha delle limitazioni da rispettare: il mancato rispetto anche di una sola condizione definita da Netflix, quindi, potrebbe comportare l’impossibilità di completare il download di un contenuti.

Ecco, quindi, perché Netflix non fa scaricare film e serie TV:

Abbonamento scaduto

La possibilità di scaricare film e serie TV è disponibile solo per utenti Netflix con abbonamento attivo. Se l’abbonamento non è stato rinnovato e, quindi, è scaduto, non sarà possibile accedere alla piattaforma e avviare il download di un contenuto. I contenuti già scaricati, inoltre, saranno cancellati in automatico e dovranno essere riscaricati, dopo aver riattivato l’abbonamento.

Limite al numero di download

Netflix prevede un limite al numero di download in base al tipo di abbonamento attivato dall’utente. I limiti previsti sono:

fino a 100 download attivi contemporaneamente con Netflix Standard o Premium

attivi contemporaneamente con fino a 15 download al mese con Netflix Standard con pubblicità

Per maggiori dettagli sulla questione è possibile leggere la guida su Quanti film si possono scaricare da Netflix.

Limite al numero di dispositivi su cui avviare il download

Netflix permette ai suoi utenti di scaricare contenuti solo su un numero definito di dispositivi. Anche in questo caso è il tipo di abbonamento attivato a influenzare questo limite:

fino a 2 dispositivi con i piani Standard e Standard con pubblicità

con i piani e fino a 6 dispositivi con il piano Premium

App non supportata

Il download dei contenuti da Netflix è disponibile solo utilizzando l’ultima versione dell’app di Netflix per i seguenti sistemi operativi:

smartphone e tablet Android

iPhone e iPad

e computer Windows 10 e Windows 11 (ma solo con i piani senza pubblicità)

e (ma solo con i piani senza pubblicità) tablet Amazon Fire

dispositivi ChromeOS con Google Play Store installato

Contenuto scaduto

Film e serie TV scaricati da Netflix hanno una data di scadenza. Raggiunta tale data non è possibile avviarne la riproduzione, anche se il download è stato completato. La data di scadenza dipende dal singolo contenuto e il mancato rispetto di tale data potrebbe essere uno dei motivi per cui non si riesce ad avviare la riproduzione del film o della serie TV scaricata.

Non c’è spazio sul dispositivo

Naturalmente, Netflix non può avviare il download di un film se sul dispositivo da cui si effettua il download non c’è spazio sufficiente. Il “peso” del contenuto da scaricare da Netflix dipende da vari fattori (risoluzione e durata principalmente) e, in alcuni casi, potrebbe trattarsi di un download “importante” e, quindi, richiedere tanto spazio di archiviazione sul dispositivo.