Quanto costerà OnePlus Nord 3 in europa? L'ipotesi

OnePlus Nord 3 dovrebbe arrivare in Europa entro luglio e su Twitter il giornalista Roland Quandt ha condiviso i probabili prezzi per i mercati occidentali

OnePlus Nord 3, rebrand del OnePlus Ace 2V uscito in Cina di recente, dovrebbe arrivare nel nostro paese entro la fine di luglio. La scheda tecnica è ormai ben nota e, tranne per qualche piccolo dettaglio, questo smartphone non dovrebbe riservare grandi sorprese. Poche ore fa su Twitter Roland Quandt, giornalista di Winfuture, ha condiviso i probabili prezzi per i mercati europei. Un’indiscrezione che se confermata mostrerebbe un cospicuo aumento rispetto al costo del gemello OnePlus Ace 2V in Cina, ma anche rispetto al precedente OnePlus Nord 2.

OnePlus Nord 3: quanto costerà

Stando alle indiscrezioni di Roland Quandt il OnePlus Nord 3 arriverà in Europa in due versioni, a questi prezzi:

OnePlus Nord 3 – 8/128 GB: 449 euro

OnePlus Nord 3 – 16/256 GB: 549 euro

Evidente, almeno secondo il tweet Quandt, l’assenza della versione da 12/256 GB che in Cina ha un prezzo di 2.299 yuan, che al cambio attuale sarebbero circa 300 euro. Oltre a questo è evidente anche un più che discreto aumento di prezzo per il modello base di questo nuovo telefono di OnePlus, che verrà venduto a un costo superiore anche rispetto al precedente OnePlus Nord 2 5G.

Il modello precedente è stato uno degli smartphone di OnePlus più apprezzati dal grande pubblico, complice sicuramente un’ottima scheda tecnica associata a un prezzo da smartphone di fascia media. Il dubbio più che legittimo sul nuovo OnePlus Nord 3 sta tutto qui e, visto il costo non proprio contenuto, bisognerà vedere se riuscirà a replicare i numeri registrati dell’azienda col modello passato.

OnePlus Nord 3: come sarà

Come detto in apertura il OnePlus Nord 3 sarà un rebrand del OnePlus Ace 2V o comunque un dispositivo molto simile. Se così fosse, allora la scheda tecnica del dispositivo sarebbe già ufficiale e anche questo smartphone avrà un display AMOLED da 6,74 pollici con risoluzione 1.5 K (2.772×1.240 pixel) e refresh rate variabile fino 120 Hz.

Il processore sarà un MediaTek Dimensity 9000 a cui si affiancheranno 8/16 GB di RAM e 128/256 GB di memoria per l’archiviazione.

Il comparto fotografico potrebbe essere l’unica variazione nella scheda tecnica del OnePlus Nord 3 rispetto al OnePlus Ace 2V. Secondo le indiscrezioni lo smartphone avrà un sensore principale da 50 MP (l’altro modello ha un sensore da 64 MP), uno ultra-grandangolare da 8 MP e uno per gli scatti macro da 2 MP. La fotocamera frontale, invece, sarà da 16 MP.

Le connessioni includeranno il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.3, il chip per l’NFC per i pagamenti contactless, il sensore infrarosso e l’USB-C 2.0. Non mancheranno, naturalmente, le diverse soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti.

La batteria sarà da 5.000 mAh con ricarica via cavo a 80W. Infine il sistema operativo sarà Android 13 con interfaccia proprietaria OxygenOS 13.0.