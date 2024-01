Quattro novità da vedere a gennaio su NOW

Fonte foto: HBO/Twitter

Sky e NOW hanno in serbo diverse novità interessanti per la prima parte del 2024. A febbraio, ad esempio, arriva la serie in sei episodi Un amore, il racconto di una storia d’amore che resiste al tempo e alla distanza con protagonisti Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti. Sempre a febbraio alla 74ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino verrà presentata in anteprima mondiale la serie Sky Original Dostoevskij, ideata, scritta e diretta dai Fratelli D’Innocenzo (e in arrivo successivamente su Sky e NOW). Il protagonista dei sei episodi è Filippo Timi nei panni di un brillante detective dal passato tormentato. Tra le novità da vedere a gennaio, invece, ci sono questi quattro titoli.

I delitti del BarLume 11

Escono dal 12 gennaio, per tre venerdì consecutivi, i tre nuovi episodi di I delitti del BarLume, la serie collection Sky Original prodotta da Sky Studios e Palomar ormai arrivata all’undicesima stagione. Liberamente ispirate a I delitti del BarLume di Marco Malvaldi (Sellerio Editore), le tre nuove storie si intitolano Il pozzo dei desideri, La girata e Sopra la panca e riportano in scena tutti i personaggi storici delle precedenti stagioni.

True Detective: Night Country

Tra le novità più attese del 2024 su Sky e NOW c’è il ritorno della serie antologica True Detective. In contemporanea con gli Stati Uniti, dal 15 gennaio esce infatti True Detective: Night Country (nella foto), creata, scritta e diretta da Issa Lòpez. In questo nuovo ciclo di episodi Jodie Foster e Kali Reis vestono i panni di due detective che devono scoprire la verità dietro la misteriosa sparizione di alcuni uomini nella lunga e gelida notte dell’Alaska.

Fuorilegge – Veneto a mano armata

Su Sky Documentaries e in streaming NOW arriva Fuorilegge – Veneto a mano armata, una docuserie in tre parti, prodotta da Sky e realizzata da PadovaStories, che racconta l’ascesa e la caduta di Enrico Vandelli, avvocato padovano la cui storia è definita «unica nel panorama giudiziario italiano». La docuserie racconta anche la trasformazione del Veneto negli anni di piombo e i principali fatti di sangue e giudiziari di quel periodo storico. I tre episodi escono a partire dal 13 gennaio, uno a settimana.

S.W.A.T.

Domani, giovedì 4 gennaio, alle 21.15 su Sky Atlantic e NOW arriva la nuova stagione di S.W.A.T. Nelle nuove puntate (con diverse guest star) l’ex marine e sergente Daniel “Hondo” Harrelson, che dirige un’unità speciale delle forze dell’ordine di Los Angeles, deve trovare un equilibro tra la fedeltà al suo lavoro e la vita privata, in particolare il rapporto con gli amici d’infanzia che considerano la polizia un nemico. È prevista l’uscita di due nuovi episodi ogni settimana.