Quando esce e dove vedere Dostoevskij, la serie con Filippo Timi

Fonte foto: Sky Studios/Paco Cinamotografica

Uscirà prima al cinema e poi su Sky e in streaming su NOW la nuova serie tv Sky Original intitolata Dostoevskij. Firmata dai fratelli D’Innocenzo, la storia ha come protagonista un eccezionale Filippo Timi. Già presentata in anteprima mondiale alla 74esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino, la serie tv noir sta per diventare disponibile anche per il grande pubblico, che può già avere un assaggio di questa novità grazie al trailer reso disponibile in questi giorni.

Il cast di Dostoevskij, la prima serie dei fratelli D’Innocenzo

Dostoevskij, che è una produzione Sky Studios prodotta con Paco Cinematografica, è ideata, scritta e diretta dai fratelli Fabio e Damiano D’Innocenzo.

Si tratta della loro prima serie tv dopo diversi film di successo come La terra dell’abbastanza (che è stato presentato nella sezione Panorama del Festival di Berlino nel 2018), Favolacce (che ha ottenuto l’Orso d’Argento per la Sceneggiatura al Festival di Berlino) e America Latina (che è stato in concorso a Venezia 78 nel 2021).

Oltre al già citato Filippo Timi, attore noto tra le altre cose per Vincere, I delitti del BarLume, Favola e Le otto montagne, il cast della serie tv include Gabriel Montesi (visto in Favolacce, Siccità, Romulus e Christian), Carlotta Gamba (nota per America Latina e Dante) e Federico Vanni (visto in Chiara Lubich – L’Amore vince su tutto, Io sono l’abisso).

Trama e trailer di Dostoevskij: di cosa parla

Composta da sei episodi, Dostoevskij ha come protagonista il poliziotto Enzo Vitello (interpretato da Timi). Uomo tormentato e gravato da un passato oscuro, Vitello è ossessionato dal caso di un serial killer soprannominato Dostoevskij.

La peculiarità di questo assassino è quella di lasciare sempre accanto al corpo della vittima una lettera con la propria desolante visione del mondo, della vita e dell’oscurità. Parole cupe che però Vitello sente risuonare al suo interno, sentendosi inquietantemente affine al killer.

Il nuovo trailer della serie tv è disponibile da pochi giorni e restituisce le atmosfere cupe, ciniche e pensose della storia:

Come ha sottolineato lo stesso Fabio D’Innocenzo in occasione della presentazione a Berlino, la serie tv ha una struttura «fuori moda» e la narrazione in effetti ricorda quella del cinema d’autore. In qualche modo, questa serie tv assomiglia più che altro a un lungo film suddiviso in più parti.

Insomma, non bisogna aspettarsi una serie tv tradizionale, dove alla fine di ogni episodio c’è un cliffhanger che solletica la curiosità e spinge a proseguire nella visione. «Partiamo con ritmi lenti che aiutano chi guarda a perdersi dentro i personaggi e i luoghi», ha chiarito Fabio D’Innocenzo a Berlino. «Chiediamo al pubblico un approccio attivo».

Quando esce Dostoevskij

L’intera serie Dostoevskij sarà distribuita divisa in due parti (atto I e atto II) al cinema da Vision Distribution nella settimana dall’11 al 17 luglio 2024.

Successivamente il titolo sarà disponibile su Sky e su NOW, ma al momento la data di uscita in tv e in streaming non è ancora nota.