Quattro nuovi film italiani che vedremo presto su Prime Video

Il sequel di un film comico italiano del 2022, l’adattamento cinematografico di un celebre romanzo young adult, una storia romantica ispirata da Felicia Kingsley e persino, con un certo anticipo, un film di Natale. Sono queste le principali novità cinematografiche anticipate durante il recente evento Prime Video Presents Italia 2024 e che il pubblico potrà vedere prossimamente sulla piattaforma di streaming.

Falla girare 2 – Offline, il sequel

Iniziamo da Falla girare 2 – Offline (nella foto), che per primo sarà disponibile su Prime Video: la data di uscita è infatti fissata per il 23 agosto 2024. Nel sequel, da più di un anno il mondo è completamente offline, perché un virus ha cancellato Internet.

Natan, una volta detto addio al suo lavoro da influencer, si è reiventato promoter di attrezzature per la casa nei supermercati. Quando suo fratello Arturo gli confida che nei bagni degli uffici del Comune c’è un debolissimo segnale, Natan decide di riportare Internet nel mondo. Ma, ovviamente, non sarà facile.

Diretto e interpretato da Giampaolo Morelli, il cast del film comico include Ciro Priello, Fabio Balsamo, Giovanni Esposito, Desirée Pöpper, Valeria Angione, Livio Kone, Gianfranco Gallo, Beatrice Schiros e Christopher Lambert.

Non è un paese per single

Non è un paese per single, nuovo film co-prodotto da Amazon MGM Studios con Italian International Film – Lucisano Media Group, è l’adattamento dal romanzo omonimo di Felicia Kingsley, pubblicato in Italia da Newton Compton Editori.

La protagonista, Elisa, vive in una deliziosa cittadina toscana, Belvedere in Chianti, dove tutte le donne sono sposate o in cerca del marito ideale. Lei, invece, madre single, gestisce la tenuta Le Giuggiole.

Solo il ritorno in paese di un amico d’infanzia che aveva perso di vista da anni riesce a farle provare di nuovo sentimenti che credeva persi per sempre.

Il film è diretto da Laura Chiossone e scritto da Alessandra Martellini, Giulia Magda Martinez e Matteo Visconti. Non è un paese per single uscirà prossimamente su Prime Video, ma la data esatta non è ancora nota.

Cuori magnetici

È invece tratto dal primo romanzo-fenomeno dalla trilogia Love Me, Love Me di Stefania S. il film Original italiano Cuori magnetici, un romance young adult scritto da Veronica Galli e Serena Tateo.

Il romanzo ha registrato oltre 19 milioni di letture sulla piattaforma Wattpad ed è poi stato pubblicato da Sperling & Kupfer. Non ci sono ancora molti dettagli sul film, ma sappiamo che la trama del libro ha come protagonista la giovane June White che, in seguito all’ennesimo trasferimento della madre, si ritrova a dover ricominciare ancora una volta da zero a Laguna Beach, in California.

I compagni la prendono subito in simpatia, in realtà, tranne il "bello e dannato" James Hunter, dal passato oscuro e tormentato. Jane dovrebbe tenersi alla larga da un tipo così, ma l’attrazione è irresistibile…

Il film sarà co-prodotto da Lotus Production (una società Leone Film Group) e Amazon MGM Studios, con il supporto di Wattpad WEBTOON Studios. La data di uscita non è ancora nota.

Natale senza Babbo

Infine, a Natale 2025 sarà disponibile in tutto il mondo Natale senza Babbo, commedia natalizia in cui Babbo Natale (interpretato da Alessandro Gassmann) entra in una crisi esistenziale e decide di prendersi una vacanza.

A sua moglie Margaret (Luisa Ranieri) non resta altro da fare che rimboccarsi le maniche e provare a salvare il giorno più speciale dell’anno. Non sarà facile, perché la Befana (Caterina Murino) e Santa Lucia (Valentina Romani) non aspettano altro che un’occasione come questa per diventare le vere protagoniste delle Feste.

Nel cast ci sono anche Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro, Francesco Centorame e Simone Susinna. La commedia è co-prodotta da Amazon MGM Studios con Gaumont Italia, è diretta da Stefano Cipani ed è scritta da Michela Andreozzi con la collaborazione di Filippo Macchiusi.