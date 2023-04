Queen Charlotte: quando esce in streaming

Mancano ormai poche settimane all’arrivo della nuova serie in sei episodi La regina Carlotta: una storia di Bridgerton. In attesa della terza stagione di Bridgerton (le riprese si sarebbero concluse in queste settimane, ma l’uscita in streaming dovrebbe avvenire nel corso del 2024), gli spettatori possono ritrovare le atmosfere romantiche ed emozionanti della storia nel prequel targato Netflix e Shondaland, il cui titolo originale è Queen Charlotte: A Bridgerton Story.

La regina Carlotta: di cosa parla

Il prequel di prossima uscita è interamente dedicato alla storia personale e all’ascesa al potere della regina Carlotta. Nella serie originale Bridgerton gli spettatori l’hanno conosciuta come una donna risoluta, altezzosa, esigente, senza peli sulla lingua e capace di regnare in totale autonomia. Il marito, re Giorgio, è infatti colpito da una malattia che da tempo ne pregiudica memoria e capacità cognitive.

Quali sono le radici di un carattere così forte e quali, invece, le fragilità e le difficoltà che questa dura corazza esterna cerca di proteggere? Lo racconta il prequel La regina Carlotta: una storia di Bridgerton che, a giudicare dal trailer distribuito di recente da Netflix, non risparmierà di certo sulle scene drammatiche, sensuali e incredibilmente romantiche.

Questa volta sullo schermo appare una Carlotta giovane e inesperta che fa per la prima volta il suo ingresso a corte, non senza difficoltà. Destinata a sposare il re di Inghilterra contro la sua volontà, la ragazza imparerà gradualmente a conoscere il futuro marito, con il quale nascerà una grande storia d’amore. Con la risolutezza e la forza che la contraddistinguono anche da adulta, Carlotta sarà inoltre la promotrice di un cambiamento sociale che porterà alla nascita dell’alta società inglese.

Il cast di La regina Carlotta

Come per Bridgerton, Shonda Rhimes è showrunner, produttrice esecutiva e sceneggiatrice anche di questa miniserie-prequel. Il regista è Tom Verica, che è anche produttore esecutivo insieme a Betsy Beers. Nella serie recitano diverse attrici già note per i loro ruoli in Bridgerton: Golda Rosheuvel è la regina Carlotta, Adjoa Andoh è Lady Danbury e Ruth Gemmell è Lady Violet Bridgerton.

India Amarteifio (già vista in Line of Duty) interpreta invece la regina Carlotta da giovane, mentre Michelle Fairley (Gangs of London) è la principessa Augusta e Corey Mylchreest (The Sandman) è il giovane e affascinante re Giorgio.

Nel cast ci sono, inoltre, Arsema Thomas (che veste i panni della giovane Agatha Danbury), Sam Clemmett (che interpreta il giovane Brimsley), Freddie Dennis (Reynolds), Richard Cunningham (Lord Bute), Tunji Kasim (Adolphus), Rob Maloney (il medico reale), Cyril Nri (Lord Danbury) e Hugh Sachs (Brimsley da anziano).

Quando esce La regina Carlotta

Tutti i sei episodi del prequel La regina Carlotta: una storia di Bridgerton saranno disponibili in streaming dal 4 maggio 2023 su Netflix.