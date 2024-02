Questa compagnia aerea di lusso offrirà Apple Vision Pro ai suoi clienti

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Beond

Beond, la compagnia aerea di lusso con voli diretti esclusivamente verso le Maldive, offrirà ai suoi facoltosi passeggeri un servizio innovativo che sfrutterà tutte le potenzialità del nuovo Apple Vision Pro.

Secondo la nota rilasciata dalla stessa compagnia, l’arrivo dei visori di Apple trasformerà completamente l’intrattenimento offerto a bordo dei voli, sfruttando una libreria di contenuti, dai film ai giochi, offerti da Beond. Oltretutto l’azienda fa sapere anche di essere al lavoro per creare video immersivi (destinati naturalmente al visore) per presentare le attività degli splendidi resort delle Maldive, per dare agli utenti un “assaggio” di ciò che li aspetterà una volta giunti a destinazione.

Apple Vision Pro sale a bordo degli aerei

Beond è la prima compagnia aerea al mondo a implementare questa tecnologia a bordo dei suoi voli, sfruttando Apple Vision Pro per regalare modalità di intrattenimento coinvolgenti ai passeggeri che sceglieranno un pacchetto all inclusive.

E naturalmente la scelta di utilizzare l’ambito visore di casa Apple è la decisione più logica per un’azienda come Beond che nasce con l’intenzione di garantire ai suoi clienti solamente esperienze di lusso, dall’inizio alla fine del viaggio.

E la scelta di Apple Vision Pro non è casuale e già da adesso a bordo degli aerei della flotta i tradizionali schermi touch, installati per lo svago dei passeggeri durante i voli di lunga percorrenza, sono stati sostituiti da iPad, presenti su ogni singolo sedile.

Un sistema che permette agli utenti di fruire di una modalità intrattenimento personalizzata, con le varie applicazioni da utilizzare come meglio si crede e che, allo stesso tempo, garantisce alla compagnia un bel risparmio sui costi di gestione.

Con l’arrivo dei visori Apple, probabilmente, bisognerà rivedere il discorso sui costi, ma comunque si tratta di un servizio premium destinato solo a pochi passeggeri selezionati.

Al momento, infatti, sul sito ufficiale non viene ancora specificato quale tipologia di pacchetto permetterà di usufruire del Vision Pro che, con buona possibilità, sarà riservato alla Opulence Experience, l’offerta extralusso per i clienti che non badano a spese.

Quanto costano i voli con Beond

La particolarità dei voli con Beond è l’esclusività, come testimoniato anche dal ridotto numero di posti (tutti reclinabili a mo’ di lettino) per garantire ai passeggeri la miglior esperienza possibile durante tutto il viaggio.

L’arrivo degli Apple Vision Pro va solo a dare manforte all’idea di confort della compagnia aerea di lusso, portando un ulteriore (e costoso) upgrade sui suoi voli verso posti da sogno.

E infatti, pur non essendo ancora specificato quale pacchetto permetterà di utilizzare il visore di Apple, i costi per un volo con Beond non sono assolutamente contenuti e, dal sito ufficiale, per andare da Milano Malpensa (unico aeroporto italiano ad ospitare i voli della compagnia) fino all’aeroporto internazionale di Malé, alle Maldive, i prezzi vanno dai 2.715 dollari per la Delight Experience (che sarebbe il pacchetto più economico) fino ad arrivare ai 3.311 dollari per l’Opulence Experience (il pacchetto extra lusso che, probabilmente, includerà anche l’utilizzo di Apple Vision Pro).