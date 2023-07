Gli appassionati di surf sanno perfettamente che esistono luoghi speciali per coltivare la loro passione sul mare. C’è una città in Portogallo che per gli amanti di questo sport non può che essere definito un paradiso. Si tratta di Nazaré, località lusitana che si affaccia sull’Atlantico e che sorge a non molta distanza dalla capitale Lisbona.

È qui che si possono incontrare, e soprattutto affrontare le onde più alte del mondo. Hanno dimensioni spettacolari, tanto da incutere un certo timore misto a un fascino inevitabile. Non è comunque un caso se questo luogo è caratterizzato da un fenomeno del genere che si ripete nel tempo, sempre con grandissima soddisfazione da parte dei surfisti.

Le incredibili onde di Nazaré

Le Big Waves, questo il nomignolo che le onde di Nazaré si sono meritate, possono raggiungere e superare persino i 30 metri di altezza. In pratica, è come avere a che fare con un edificio di dieci pani completamente costituito di acqua. Le dimensioni sono dovute alla posizione geografica di questa città portoghese che infatti si trova in una baia tra due promontori molto alti. In poche parole, si sta parlando della parte finale del Canyon che ha lo stesso nome della località, non una gola qualsiasi. In effetti, è il più lungo e sommerso di tutto il continente europeo, con una profondità di ben 3mila metri.

Con delle caratteristiche simili, si può intuire perché Nazaré sia il paradiso per chi pratica il surf. La profondità tipica dell’Oceano Atlantico per quel che riguarda il Portogallo va a ridursi improvvisamente, dunque il movimento delle onde si comprime fino a spostarsi verso l’alto. Ma non è l’unica peculiarità del luogo che contribuisce allo sviluppo di questi spettacoli creati dal mare. In effetti, la corrente d’acqua viene letteralmente trascinata lungo la costa. La stessa corrente procede nella direzione opposta delle onde in arrivo e questo “scontro” favorisce l’altezza che i surfisti conoscono molto bene.

I record registrati a Nazaré

C’è un momento ben preciso in cui ci si è accorti di quanto siano straordinarie le onde di Nazaré e risale a dodici anni fa. Nel 2011, infatti, Garrett McNamara è stato in grado di cavalcare quella che viene considerata l’onda più grande in assoluto che sia mai stata vista in tutto il pianeta sul fondo sabbioso. Per l’appunto si tratta dei già citati 30 metri, un’altezza clamorosa che ha consentito allo sportivo di infrangere un record mondiale e di vincere un premio molto ambito, il Billabong XXL Global BigWave Awards.

Bisogna comunque precisare che questi fenomeni non sono all’ordine del giorno. Per far sì che Nazaré sia il paradiso del surf serve la presenza concomitante di diverse condizioni, atmosferiche e non. Il periodo dell’anno compreso tra ottobre e marzo è quello ideale per approfittare delle onde più alte del mondo e non a caso in questi mesi si organizzano le competizioni più ambite per quel che riguarda questo sport. Per domare le Big Waves, comunque, sono necessarie delle tavole speciali che consentono di andare veloci ma anche di evitare qualsiasi rischio, visto che altezze del genere possono purtroppo risultare fatali in determinate occasioni.