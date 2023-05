Realme 10: il prezzo scende ancora su Amazon e ora costa pochissimo

Anche i telefoni di fascia medio bassa hanno alzato l’asticella e oggi si iniziano a trovare, anche in questo segmento, dispositivi dotati di display OLED, tanta memoria e anche buone fotocamere. Tuttavia, il prezzo resta sempre il fattore principale al quale guardano gli acquirenti e ciò vuol dire che con l’offerta giusta uno smartphone diventa improvvisamente un affare.

Realme 10 è un esempio perfetto di queste dinamiche di mercato: è un buon telefono economico, molto equilibrato, che sacrifica il 5G in cambio di uno schermo AMOLED e una fotocamera Samsung. E’ un ottimo telefono per la stragrande maggioranza degli utenti, ottimo da usare tutti i giorni per le attività quotidiane. Ed è anche un dispositivo estremamente conveniente, soprattutto grazie all’attuale offerta Amazon che taglia ulteriormente il prezzo su strada.

Realme 10 4G – MediaTek Helio G99 – Versione 8/128 GB – Nero

Realme 10 4G – MediaTek Helio G99 – Versione 8/128 GB – Bianco

Realme 10: caratteristiche tecniche

Realme 10 ha un SoC che efficiente e affidabile, il MediaTek Helio G99, 8 GB di RAM e 128 GB di storage che eventualmente si può espandere fino a 1 TB, acquistando a parte la scheda microSD.

Ottimo per questa fascia di prezzo, il display AMOLED da 6,6 pollici, con risoluzione FHD+, frequenza di aggiornamento di 90 Hz e luminosità di picco di 1.000 nit. Il lettore per le impronte digitali, curiosamente è posizionato di lato e non integrato sotto il pannello come solitamente accade con gli schermi OLED. Il vetro è però protetto da Corning Gorilla Glass 5.

Il comparto fotografico sul retro è composto da due sensori: il principale è il Samsung JN1 da 50 MP (f/1.8 ) seguito da un sensore da 2 MP per le macro. Sulla parte anteriore, nel foro alla sinistra dello schermo, c’è il sensore da 16 MP (f/2.5).

Oltre al già citato 4G, sono presenti anche le connessioni WiFi 5 e il recente Bluetooth 5.3 e non manca il chip NFC con cui effettuare pagamenti pagamenti contactless con il POS nei negozi fisici. C’è anche la presa per il comodo jack audio da 3,5 millimetri usato per ascoltare musica con le cuffie tradizionali a filo.

Infine, la capacità della batteria è di 5.000 mAh e la ricarica rapida è da 33W, che assicura, secondo le specifiche del produttore, una ricarica al 50% in 28 minuti.

Realme 10: l’offerta Amazon

Realme 10 4G è un dispositivo arrivato in Italia lo scorso novembre al prezzo di listino di 279,99 euro, per poi assestarsi ad un prezzo medio online di 229 euro. Questo prezzo è oggi persino superiore a quello di Amazon, che grazie allo sconto in corso propone Realme 10 a 199,99 euro (-13%, -29,01). Si possono scegliere i due colori della scocca: nero e bianco.

