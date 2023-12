Realme 10, a questo prezzo è un vero affare

Fonte foto: Realme

Realme è nota al grande pubblico per portare sul mercato dispositivi molto affidabili da acquistare a prezzi generalmente contenuti.

Una vera e propria ancora di salvezza per chi cerca uno smartphone per la vita di tutti i giorni, semplice e funzionale, per navigare sul web, esplorare i social e utilizzare le piattaforme per la messaggistica.

Se a questo aggiungiamo anche una buona autonomia, la risultante non può che essere il Realme 10, un device low cost ma con tutte le carte in regola per diventare il nuovo compagno per le nostre attività quotidiane.

Per le prossime ore, grazie all’offerta Amazon il prezzo è ancora più vantaggioso e allora non resta che metterlo nel carrello.

Realme 10 – MediaTek Helio G99 – Versione 8/128 GB

Realme 10: scheda tecnica

Realme 10 ha un display Super AMOLED da 6,4 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e refresh rate a 90 Hz. A difesa dello schermo un resistentissimo vetro Corning Gorilla Glass 5.

Il processore all’interno di questo smartphone è un MediaTek Helio G99 a cui si affiancano, in questo caso, 8 GB di RAM e 128 GB di spazio per l’archiviazione, espandibile acquistando una scheda microSD.

Disponibile anche la funzione Dynamic RAM che permette all’utente di aggiungere fino a un massimo di 8 GB di RAM attingendo alla memoria interna del device.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP (f/1.8), uno per la profondità da 2 MP (f/2.4). La fotocamera frontale, invece, è da 16 megapixel (f/2.5).

Tra le connessioni non c’è, naturalmente, il 5G dato che il chip di MediaTek non ha un modem adatto alla rete veloce. Troviamo però il Wi-Fi 5, il Bluetooth 5.3, l’USB-C 2.0, il chip per l’NFC e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti.

La batteria è da 5.000 mAh, con ricarica cablata a 33 W. Infine il sistema operativo è Android 13 con interfaccia proprietaria Realme UI 4.0.

Realme 10: l’offerta su Amazon

Realme 10 è uno smartphone con un ottimo rapporto qualità prezzo, nato con l’intento di essere molto immediato e portare nelle mani degli utenti un device semplice ma comunque affidabile e dal prezzo contenuto.

Tra le particolarità di questo modello, non si può non parlare del display che garantisce una buona modalità di visione, anche in ambienti esterni e, in questa fascia di prezzo, non è una cosa da sottovalutare.

Molto interessante anche l’autonomia che grazie all’ampia batteria in dotazione a un processore ottimizzato e poco energivoro, promette più di un giorno di utilizzo (anche in intenso) senza alcuna difficoltà.

Il prezzo di listino di questo smartphone è di 214,99 euro ma grazie alle offerte Amazon è possibile acquistare il Realme 10 a 179,99 euro (-16%, -35 euro), uno sconto non trascurabile che potrebbe essere interessante per chi sta cercando un nuovo smartphone e vuole spendere il giusto.

Realme 10 – MediaTek Helio G99 – Versione 8/128 GB