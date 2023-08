Realme C55: prezzo stracciato per questo ottimo smartphone

Fonte foto: Realme

Gli smartphone di fascia media rappresentano una fetta importante del mercato che quotidianamente attira a sé milioni e milioni di utenti che, non avendo esigenze particolari, possono optare per dispositivi semplici, robusti e dai prezzi contenuti. Bisognerà accettare qualche compromesso in termini di prestazioni e di qualità, ma ogni tanto si potrebbe restare piacevolmente sorpresi.

È il caso del Realme C55, uno smartphone decisamente valido che garantisce buone prestazioni a un prezzo assolutamente competitivo. Grazie a Amazon, per le prossime ore scende addirittura sotto i 200 euro, rappresentando l’occasione perfetta per cambiare finalmente il proprio vecchio smartphone.

Realme C55 – Processore MediaTek Helio G88 – Versione 6/128 GB

Realme C55: scheda tecnica

Realme C55 ha uno schermo LCD IPS da 6,72 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e refresh rate a 90 Hz. L’ormai famosa Mini Capsule, chiaramente ispirata alla ben nota Dynamic Island presente su iPhone 14 Pro, mostra informazioni sullo stato del telefono indicando il livello della batteria, i GB di dati utilizzati e il numero di passi rilevati dallo smartphone.

Il processore è un MediaTek Helio G88 a cui si affiancano, in questo caso specifico, 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, espandibile fino a 1 TB tramite scheda microSD. Presente anche la funzionalità per la Virtual RAM, che permette all’utente di aumentare la RAM del dispositivo attingendo allo spazio di archiviazione interno (se disponibile)

Il comparto fotografico è in configurazione a due fotocamere, con un sensore principale da 64 MP (f/1.8) e un sensore di profondità da 2 MP (f/2.4). La fotocamera frontale, invece, è da 8 MP (f/2.0). Tra le connessioni non è previsto il 5G, il processore scelto da Realme non ha il modem adatto per accedere alla rete di nuova generazione e gli utenti dovranno ripiegare necessariamente sul 4G.

Oltre a questo troviamo WiFi5, Bluetooth 5.2, l’USB-C 2.0, l’ingresso per il jack da 3.5 mm e le varie soluzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti. Presente anche il chip per l’NFC.

La batteria in dotazione ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica cablata a 33W. Infine il sistema operativo è Android 13 con interfaccia proprietaria Realme UI 4.0.

Realme C55: l’offerta su Amazon

Il Realme C55 è uno smartphone di fascia medio-bassa con una scheda tecnica di buon livello che lo rende un prodotto piuttosto valido, soprattutto per un utilizzo quotidiano.

Sicuramente interessante la tecnologia Mini Capsule che, seppur molto più limitata rispetto alla Dynamic Island, porta su questo smartphone quel qualcosa in più che gli appassionati di tecnologia, di certo, apprezzeranno. Buona anche l’autonomia con Realme che garantisce più di un giorno di utilizzo, con le dovute accortezze.

Il prezzo di listino del Realme C55 è di 219,99 euro ma, grazie all’offerta Amazon, è possibile acquistare questo smartphone a 179,99 euro (-18%, -40 euro), l’occasione perfetta per chi ha bisogno di un nuovo telefono ma non vuole spendere cifre esorbitanti.

