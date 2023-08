Realme 8: uno smartphone economico a un prezzo davvero speciale

Fonte foto: Realme

Tra i molti brand che producono smartphone low cost, sono in pochi quelli che sanno realmente fare la differenza, portando sul mercato dispositivi che siano affidabili e che, seppur con qualche rinuncia in termini di hardware, sappiano soddisfare le esigenze dell’utenza. Naturalmente, a prezzi più contenuti corrisponderanno anche performance più modeste, ma del resto chi sceglie un device entry level è ben consapevole di questa cosa e cerca principalmente un telefono da utilizzare nel quotidiano, che sia semplice e che non lo faccia pentire dell’acquisto alla prima accensione.

Tra questi dispositivi troviamo sicuramente il Realme 8, uno smartphone robusto e dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, che grazie all’offerta Amazon scende sotto i 200 euro e uno sconto del genere, è un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

Realme 8: scheda tecnica

Realme 8 ha un display AMOLED da 6,4 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e refresh rate a 60 Hz. Il processore scelto dall’azienda cinese è un MediaTek Helio G95 a cui si affiancano, in questo caso specifico, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria, espandibile fino a 1 TB acquistando una scheda microSD. Il comparto fotografico è composto da 4 fotocamere, con un sensore principale da 64 MP (ƒ/1.8), uno ultra-grandangolare da 8 MP (ƒ/2.3), uno per gli scatti macro da 2 MP (ƒ/2.4) e un sensore per la profondità sempre da 2 MP (ƒ/2.4). La fotocamera frontale, invece, è da 16 MP (ƒ/2.45).

Il chip MediaTek Helio G95 non ha un modem compatibile con le reti 5G, perciò l’utente potrà navigare sfruttando esclusivamente la velocità del 4G. Oltre a questo, tra le altre connessioni troviamo il WiFi 5, il Bluetooth 5, l’USB-C 2.0, l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beido e Galileo. Presente anche il chip per l’NFC.

La batteria è da 5.000 mAh, con ricarica cablata da 30W. Infine il sistema operativo è Android 11 con interfaccia utente proprietaria Realme UI 2.0.

Realme 8: l’offerta su Amazon

Realme 8 è uno smartphone entry level di buona fattura, caratterizzato sicuramente da un display molto interessante, luminoso e con un’ottima gamma cromatica, una soluzione più che convincente per un low cost, che rende l’utilizzo decisamente piacevole. Buona anche l’autonomia che grazie al processore dai consumi ridotti e alla batteria da 5.000 mAh consente di arrivare tranquillamente a fine giornata e anche oltre.

Il prezzo di listino del Realme 8 è di 229 euro, tuttavia grazie all’ottima offerta su Amazon è possibile portare a casa questo smartphone a 175,99 euro (-23%, -53 euro), uno sconto molto apprezzato, soprattutto da chi è alla ricerca di un dispositivo per la vita di tutti i giorni e ha bisogno di una soluzione che sia affidabile e che non costi una fortuna.

