Realme 10 ufficiale: sarà fatto così

Il 9 novembre è la data in cui Realme svelerà ufficialmente la nuova serie Realme 10. In attesa di sapere se quanto trapelato in queste settimane corrisponda al vero, da alcuni render sembra ormai certo che lo smartphone Realme 10 arriverà in almeno tre opzioni di colore.

La scorsa settimana Realme ha ufficialmente confermato una di queste, ovvero la versione chiamata Clash White. Ora tocca alla versione nera, che Realme ha mostrato nelle ultime ore su Twitter e che chiama Rush Black. Dall’immagine, però, non si vede solo il colore.

Realme 10: la nuova foto

L’immagine ufficiale di Realme 10 nel colore Rush Black svela che lo smartphone integra nella parte destra i tasti adibiti al controllo del volume affiancati dal pulsante di accensione. Quest’ultimo, integrerà lo scanner di impronte digitali e quindi si occuperà di consentire l’autenticazione biometrica per accedere allo smartphone o ad app che supportano questa funzione.

Realme 10 avrà uno spessore di appena 7,95 millimetri e il suo peso sarà di 178 gammi, caratteristiche queste confermate da Realme in un precedente tweet. Nessuna immagine ufficiale ha mai mostrato lo smartphone dalla parte frontale, ma una di queste è visibile in un video pubblicato dal brand sul suo canale YouTube. Qui si vede chiaramente il foro nella parte sinistra del display che cela la selfie cam che pare certo sia da 16 MP.

Realme 10: come sarà

Sempre Realme ha confermato che Realme 10 verrà fornito con il SoC Helio G99 abbinato a 8 GB di RAM (+8 GB virtuali tramite tecnologia Virtual RAM) e un display Super AMOLED con refresh rate pari a 90 Hz. La risoluzione di questo schermo sarà Full HD+ (1080×2400 pixel). Da ricordare che l’utilizzo del SoC Helio G99 di fatto esclude la possibilità che il nuovo Realme 10 sia compatibile con le reti 5G, in questo il chip non le supporta, come specifica la stessa MediaTek.

Il vicepresidente di Realme, Madhav Sheth, ha rivelato che Realme 10 arriverà con in sensore fotografico principale da 50 MP e, come detto in precedenza, verrà proposto con una fotocamera selfie da 16 MP. La batteria sarà molto grande, da 5.000 mAh, con potenza di ricarica di 33W.