Fonte foto: Realme

Realme torna ad aggiornare la sua gamma di smartphone per la fascia media in Italia: debutta questa settimana il nuovo Realme 11 5G. Si tratta di un nuovo mid-range che va ad affiancarsi ai Realme 11 Pro e 11 Pro+ svelati lo scorso mese di giugno in Europa. Il nuovo smartphone è acquistabile da subito in Italia, tramite alcuni rivenditori selezionati.

Realme 11 5G: caratteristiche tecniche

Il Realme 11 5G arriva sul mercato con una scheda tecnica che ha come punto di riferimento il chip MediaTek Dimensity 6100+ 5G, svelato da MediaTek la scorsa estate e ora pronto a ritagliarsi il suo spazio nella fascia medio-bassa del mercato.

Questo chip è dotato di una CPU octa-core con 6 core Cortex A55 da 2 GHz e 2 core Cortex A76 da 2,2 GHz oltre che una GPU Mali-G57 MC2. Il SoC di MediaTek, realizzato con processo produttivo TSMC a 6 nm, integra anche un modem per l’accesso alla rete 5G. Le versioni Pro del Realme 11, invece, sono basate sul MediaTek Dimensity 7050.

Per il mercato italiano, il nuovo Realme 11 5G arriva sul mercato in un’unica configurazione, con 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage (ma il sito ufficiale di Realme Italia fa riferimento anche a varianti con 6 GB di RAM e/o 128 GB di storage che, per ora, non risultano essere disponibili).

Il nuovo smartphone medio di Realme ha un display con pannello IPS LCD da 6,72 pollici, risoluzione Full HD+, refresh rate di 120 Hz e una luminosità massima di 550 nit. Non c’è l’Always-On Display. Sul pannello, c’è, invece, un foro per la fotocamera anteriore e il sensore d’impronte è laterale.

Il comparto fotografico, invece, include due fotocamere posteriori, con un sensore principale da 108 Megapixel (si tratta di un Samsung ISOCELL HM6) e un sensore da 2 Megapixel per la profondità di campo. I due sensori sono racchiusi in un modulo circolare che integra anche il flash LED. La fotocamera anteriore è da 16 Megapixel.

Lo smartphone ha anche il chip NFC, connettività Dual SIM e sistema operativo Android 13 con la tradizionale personalizzazione della Realme UI.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica rapida SuperVooc a 67 W, e in confezione è incluso il caricabatterie. Le dimensioni sono pari a 165,7x76x8,1 millimetri mentre il peso è di 190 grammi.

Realme 11 5G: prezzo e disponibilità

Il nuovo Realme 11 5G è acquistabile da subito in Italia. Lo smartphone viene venduto nelle principali catene di elettronica di consumo nell’unica variante con 8 GB di RAM e 256 GB di storage, proposta in due colorazioni, Glory Gold (in foto) e Glory Black, entrambe con il modulo circolare delle fotocamere posteriori nero. Il prezzo di lancio dello smartphone è di 299,99 euro.