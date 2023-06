Realme 11 Pro e Pro+ ufficiali in Italia: caratteristiche e prezzi

Realme rinnova la sua fascia media con il lancio ufficiale in Italia dei nuovi Realme 11 Pro e Realme 11 Pro+, presentati il mese scorso in Cina e ora acquistabili anche sul nostro mercato. Gli smartphone, il cui design è stato sviluppato in collaborazione con il designer italiano Matteo Menotto, hanno una scocca in pelle vegana, nelle colorazioni Sunrise Beige o Astral Black. I due nuovi dispositivi di Realme sono davvero molto simili tra di loro: differiscono solo per le fotocamere, le memorie e la potenza di ricarica.

Realme 11 Pro – MediaTek Dimensity 7050 – Fotocamera 108 MP

Realme 11 Pro+ – MediaTek Dimensity 7050 – Fotocamera 200 MP

Le caratteristiche tecniche di Realme 11 Pro e Pro+

I due nuovi mid-range di casa Realme ha un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dei due dispositivi c’è il SoC MediaTek Dimensity 7050, chip identico al MediaTek Dimensity 1080. Su entrambi i modelli c’è una batteria da 5.000 mAh, ma la potenza di ricarica dell’11 Pro è di 67W mentre 11 Pro+ arriva fino a 100W.

Cambia anche la dotazione di RAM e storage: Realme 11 Pro è disponibile in Italia con 8 GB di RAM e con 128/256 GB di storage mentre la versione Pro+ arriva nell’unica configurazione con 12 GB di RAM e 512 GB di storage.

A differenziare i due mid-range di Realme, però, è soprattutto il comparto fotografico. Il Realme 11 Pro, infatti, ha una doppia fotocamera posteriore con un sensore principale da 108 Megapixel, con apertura f/1.8 e OIS, e un sensore aggiuntivo da 2 Megapixel per la profondità di campo. La camera anteriore è da 16 Megapixel.

Per 11 Pro+, invece, c’è una fotocamera posteriore da 200 Megapixel, con apertura f/1.7 e OIS, un’ultra-grandangolare da 8 Megapixel e una macro da 2 Megapixel. La frontale, in questo modello, è da 32 MP.

Al netto di queste piccole ma importanti differenze, i due modelli sono praticamente lo stesso dispositivo. Entrambi gli smartphone sono Dual SIM, hanno un sensore di impronte digitali sotto al display e il chip NFC per i pagamenti.

Lato software, invece, troviamo Android 13 personalizzato con la Realme UI 4.0. Realme non ha chiarito il tipo di supporto software disponibile per i due midrange che dovrebbero avere almeno due major update del sistema operativo, quindi fino ad Android 15.

I prezzi dei nuovi mid-range di Realme

I nuovi smartphone di Realme sono già ordinabili in Italia, con consegna in 1 giorno scegliendo l’acquisto su Amazon. Il Realme 11 Pro è disponibile con un prezzo di listino di 379,99 euro (8/128 GB). Per il più completo 11 Pro+, invece, il listino è di 519,99 euro. In questa fase di lancio, su Amazon, è già disponibile uno sconto del 10% che porta il prezzo di Realme 11 Pro a 339,99 euro e di Realme 11 Pro+ a 469,99 euro.

