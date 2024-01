Realme 11 Pro 5G, un device di fascia media a un prezzo molto interessante

Fonte foto: Realme

Tra le migliori offerte del web, in queste ore, spicca quella per il Realme 11 Pro 5G, lo smartphone di fascia intermedia dell’azienda cinese, che rappresenta una soluzione dall’ottimo rapporto qualità prezzo.

Parliamo di un dispositivo con una scheda tecnica che garantisce buone prestazioni, con uno schermo di buona qualità, un processore affidabile e poco energivoro e un’ottima ricarica veloce che permette di passare da 0 a 50% di carica in soli 18 minuti, tutti parametri da non sottovalutare assolutamente quando si cerca un device per la vita di tutti i giorni.

Grazie a Amazon, il prezzo scende sotto i 300 euro e un’offerta così è davvero difficile da ignorare.

Realme 11 Pro 5G – MediaTek Dimensity 7050 – Versione 8/128 GB

Realme 11 Pro 5G: scheda tecnica

Realme 11 Pro 5G ha uno schermo AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.412 pixel) e refresh rate fino a 120 Hz.

Il processore scelto da Realme è un MediaTek Dimensity 7050 a cui si affiancano, in questo caso, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione, non espandibile. C’è invece la funzione Virtual RAM, che consente di ottenere fino a un massimo di 8 GB di RAM in più attingendo alla memoria interna del telefono.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 100 MP (f/1.7) con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e da un secondo sensore da 2 MP (f/2.4) da utilizzare per la profondità. La fotocamera frontale, invece, è da 16 MP (f/2,45).

Tra le connessioni ci sono: il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, il chip per l’NFC, l’USB-C e i diversi sistemi per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC. Il comparto audio comprende due altoparlanti certificati Dolby Atmos e due microfoni con funzioni per la cancellazione del rumore.

La batteria è da 4.870 mAh, con ricarica via cavo superVOOC da 67 W. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia utente Realme UI 4.0.

Realme 11 Pro 5G: l’offerta su Amazon

Realme 11 Pro 5G è un device perfettamente posizionato nella fascia media del mercato e rappresenta, quindi, la soluzione ideale per chi ha bisogno di uno smartphone per l’utilizzo quotidiano tra navigazione sul web, social e messaggistica.

Il prezzo di listino è di 379,99 euro ma, con l’offerta Amazon in corso, per le prossime ore è possibile portare a casa questo smartphone a 265,28 euro (-30%, -114,71 euro), un ottimo sconto, ideale per cambiare un vecchio dispositivo con un modello più recente di buona qualità.

