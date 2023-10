Fonte foto: Realme

Quella degli smartphone è una delle categorie più apprezzate dai consumatori che, quotidianamente, si affidano ad Amazon per i propri acquisti. Non stupisce dunque che la sezione sia densa di offerte più o meno valide che permettono agli utenti di portare a casa il meglio della tecnologia a prezzi davvero imbattibili.

Tra le promozioni degne di nota, c’è quella per il Realme 11 Pro, lo smartphone di fascia media dell’azienda cinese che per le prossime ore è disponibile a un prezzo davvero molto interessante. E se un device del genere arriva a poco più di 300 euro, l’affare è servito e passare alla prossima promozione è davvero molto complicato.

Realme 11 Pro – MediaTek Dimensity 7050 – Versione 8/128 GB

Realme 11 Pro 5G: scheda tecnica

Realme 11 Pro 5G ha un display AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.412 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz.

Il processore è un MediaTek Dimensity 7050 a cui si affiancano, per questa offerta specifica, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione, non espandibile. Presente, naturalmente, la funzione Virtual RAM che permette agli utenti di aggiungere fino a un massimo di 8 GB di RAM attingendo alla memoria interna del telefono, se disponibile.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 100 MP (f/1.7) con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e uno da 2 MP (f/2.4) per la profondità. La fotocamera frontale, invece, è da 16 MP (f/2,45).

Le opzioni di connettività comprendono il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, l’USB-C e le varie soluzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC. Presente anche il chip per l’NFC, indispensabile per i pagamenti contactless e per leggere le schede elettroniche.

Il comparto audio è composto da due altoparlanti certificati Dolby Atmos e due microfoni con cancellazione del rumore.

La batteria ha una capacità da 4.870 mAh, con ricarica cablata superVOOC da 67 W. Infine il sistema operativo è Android 13 con interfaccia proprietaria Realme UI 4.0.

Realme 11 Pro 5G: l’offerta su Amazon

Realme 11 Pro 5G è un ottimo smartphone di fascia media, che punta tutto su un display di buona qualità e su una buona autonomia, garantita dall’ampia batteria 4.870 mAh e dalla ricarica a 67 W che permette di passare da 0 al 50% in appena 18 minuti, la soluzione perfetta insomma per non uscire mai di casa senza il proprio smartphone.

Interessante anche il comparto fotografico che, grazie al potentissimo sensore principale da 100 MP, può garantire foto di buon livello, una buona scelta, soprattutto per questa fascia di prezzo.

Di listino questo smartphone costa 379,99 euro ma, grazie all’ottima offerta Amazon si scende fino a 301,71 euro (-21%, -78,28 euro), uno sconto piuttosto interessante che chiunque è in cerca di un nuovo smartphone non può assolutamente ignorare.

