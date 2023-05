Realme 11 Pro+ 5G ufficiale: caratteristiche e prezzo

Ha debuttato in Cina il nuovo Realme 11 Pro+, smartphone di fascia media che si caratterizza soprattutto per la fotocamera principale ad altissima risoluzione, per una ricarica estremamente potente (per questo segmento di mercato) e per un design molto ricercato, frutto della collaborazione tra Realme e Matteo Menotto, designer italiano che ha lavorato, tra gli altri, con Gucci. Realme 11 Pro+ è il modello di punta della gamma Realme 11, formata anche dal modello standard e dal Realme 11 Pro.

Realme 11 Pro+: caratteristiche tecniche

Il processore scelto per il Realme 11 Pro+ è il MediaTek Dimensity 7050, cioè il Dimensity 1080 recentemente rinominato, abbinato a 12 GB di RAM e a tre tagli di storage: 256 GB, 512 GB o 1 TB.

Il display un AMOLED curvo, misura 6,7 pollici con risoluzione FHD+ (1.080×2.412 pixel), frequenza di aggiornamento di 120 Hz e picco di luminosità di 950 nit. Il lettore per le impronte digitali è integrato sotto il pannello e c’è la compatibilità con il formato HDR10+.

Sul retro del Realme 11 Pro+ ci sono tre fotocamere in un isola circolare: il sensore principale è un Samsung HP3 da 200 MP (f/1.7) con stabilizzatore ottico (OIS), poi c’è un sensore ultra grandangolare da 8 MP (f/2.2) e, infine, un sensore macro da 2 MP (f/2.4). La fotocamera anteriore, nel notch centrale a foro, è da 32 MP.

Il comparto audio è formato da una coppia di speaker con certificazione Hi-Res e compatibili con Dolby Atmos e due microfoni che presiedono anche alla cancellazione del rumore di sottofondo durante le chiamate.

Grazie al processore MediaTek Dimensity il nuovo Realme 11 Pro+ si connette senza problemi alla rete 5G, al WiFi 6 e ai dispositivi Bluetooth 5.2. Non manca il chip NFC per i pagamenti contactless. La batteria ha una capacità da 5.000 mAh e la ricarica da 100W che, secondo le specifiche, consente di passare da 0% a 100% in 26 minuti.

Realme 11 Pro+: disponibilità e prezzi

Realme 11 Pro+ è attualmente disponibile al preordine solo in Cina e sarà consegnato a partire dal 15 maggio. I prezzi cinesi sono i seguenti:

Realme 11 Pro+ 12/256 GB: 2.099 yuan (circa 275 euro)

Realme 11 Pro+ 12/512 GB: 2.399 yuan (circa 315 euro)

Realme 11 Pro+ 12/ 1 TB: 2.799 yuan (circa 370 euro)

Non sappiamo ancora se questo smartphone arriverà in Italia e a che prezzo. Al momento, nel nostro Paese, è arrivata solo la serie Realme 10 con il modello base.