Realme 14 Pro series ufficiale in Italia, la data d'uscita

Realme ha presentato i nuovi Realme 14 Pro e Pro+, due mid-range in arrivo prossimamente caratterizzati da una scocca che cambia colore in base alla temperatura

Fonte foto: Realme

Realme ha mostrato in anteprima il Realme 14 Pro e il Realme 14 Pro+ (in foto) due nuovi smartphone di fascia medio-alta in arrivo prossimamente anche sul mercato italiano. Durante la presentazione, però, più che concentrarsi sulla scheda tecnica di questi telefoni (che, in realtà, è ancora parzialmente sconosciuta) l’azienda produttrice ha parlato principalmente di una caratteristica unica: la loro capacità di cambiare colore in base alla temperatura.

Realme 14 Pro, come fa a cambiare colore

A cambiare colore nel Realme 14 Pro e nel Realme 14 Pro+ è la scocca posteriore che è stata realizzata con dei pigmenti termocromici avanzati che, quando la temperatura scende sotto i 16 °C, permettono al device di passare al bianco perla a un blu. Naturalmente, quando la temperatura risale si torna al suo colore originale.

Questa particolarità, un vero unicum nel settore, nasce dalla collaborazione tra Realme e Valeur Designers, uno studio di design scandinavo, che per realizzare la texture perlata del modello Pearl White ha preso ispirazione dalle conchiglie. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni, la caratteristica dovrebbe avere una durata limitata di circa 12 mesi, dato che la luce del sole dovrebbe accelerare il degrado di questi pigmenti.

Oltretutto ogni cover è realizzata artigianalmente con materiali biodegradabili e sostenibili, chiara dichiarazione dell’azienda produttrice di voler portare sul mercato device unici e che rispettano l’ambiente.

Cosa sappiamo dei Realme 14 Pro e Pro+

Stando alle prime dichiarazioni dell’azienda cinese, il Realme 14 Pro+ ha un Quad Curve Display, con cornici estremamente sottili e un rapporto schermo-corpo del 93,8%.

Il processore a bordo per entrambi i modelli è un Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 a cui dovrebbero affiancarsi 8/12 GB di RAM e probabilmente fino a 256 GB di memoria interna. Presente anche la Virtual RAM che permette all’utente di ottenere RAM aggiuntiva attingendo alla memoria di archiviazione del device.

Il Realme 14 Pro+ ha un sistema con tre fotocamere, di cui una periscopica, con triplo flash MagicGlow, progettato per garantire un’illuminazione uniforme anche in condizioni di scarsa luminosità. Il modello Pro, invece, dovrebbe avere solo due fotocamere, rinunciando dunque al teleobiettivo periscopico, esattamente come visto per i precedenti Realme 13 Pro e Realme 13 Pro+.

In questo senso non si esclude nemmeno che l’azienda produttrice possa aver utilizzato gli stessi sensori già visti sui modelli della serie 13 Pro, con il principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un ultra-grandangolare da 8 MP e, sul Pro+, un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3x da 50 MP con OIS.

Conoscendo il chip in dotazione, sappiamo le connessioni a disposizione con il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.4, l’USB-C e le varie tecnologie per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC. Non dovrebbe mancare nemmeno il chip per l’NFC.

Oltre a questo, sappiamo che il dispositivo è certificato IP68 e IP69 ed è, quindi, resistente alla polvere e all’acqua anche in caso di immersioni fino a 1,5 metri e anche in caso di getti a pressione. Inoltre, c’è anche la certificazione TÜV Rheinland per la protezione contro urti e cadute accidentali.

Al momento, queste sono tutte le informazioni disponibili sui nuovi Realme 14 Pro e Realme 14 Pro+, con l’azienda cinese che ha confermato che entrambi i device saranno disponibili anche in Italia a partire da marzo 2025.