Realme 4K Smart Google TV Stick è ufficiale: quanto costa

Durante l’evento di lancio del nuovo smartphone Realme GT Neo 2 in India il produttore cinese del gruppo BBK Electronics (che riunisce i marchi Oppo, Vivo, OnePlus, Realme e iQOO), ha presentato anche la Realme 4K Smart Google TV Stick. Si tratta della prima chiavetta TV in assoluto, dopo la Google Chromecast con Google TV, ad usare la nuova interfaccia di Google su una base Android TV.

Grande quanto qualsiasi altra chiavetta TV con connessione HDMI, una su tutte la Amazon Fire TV Stick, questo dispositivo adotta hardware di discreto livello per offrire a chi l’acquista tutte le più recenti funzioni in fatto di TV in streaming. In più, a differenza delle altre, offre anche l’interfaccia utente di Google TV che, in pratica, è un livello software che si aggiunge ad Android TV per raggruppare, ordinare e ricercare tutti i contenuti online disponibili per l’utente, in base ai suoi abbonamenti e ai suoi gusti. Secondo Realme, infine, è anche molto resistente: ha superato test quali 144 ore di funzionamento ad alte temperature, cadute da un metro di altezza, mille inserimenti nella porta USB e 50 mila richiami dai tasti del telecomando. A proposito di telecomando: Realme 4K Smart Google TV Stick è compatibile con il telecomando vocale Bluetooth di Realme, che però non è incluso in confezione.

Realme 4K Smart Google TV Stick: caratteristiche tecniche

Realme 4K Smart Google TV Stick integra un chip quad-core, con GPU dual-core, affiancato da 2 GB di RAM e 8 GB di spazio di archiviazione. Si connette alla televisione tramite HDMI 2.1 e al router di casa con il WiFi, mentre per connetterla ad uno smartphone (o al telecomando) c’è il Bluetooth 5.0.

Con questa base tecnica è in grado di riprodurre contenuti fino alla risoluzione di 4K, a 60 frame al secondo e con supporto all’HDR10+. Se connessa al telecomando con microfono, opzionale, può elaborare i comandi vocali di Google Assistant (c’è la Chromecast “built-in“).

Realme 4K Smart Google TV Stick: prezzo e disponibilità

La chiavetta Realme 4K Smart Google TV Stick è stata al momento presentata per il solo mercato indiano, dove costa 3.999 rupie (circa 45 euro al cambio attuale). Non è noto se e quando arriverà anche su altri mercati, ma è estremamente probabile che Realme abbia intenzione di lanciarla anche in Europa e Stati Uniti.

Nel nostro continente, in particolare, Realme ha una buona base di fan che sarebbero ben disposti a comprare la Realme 4K Smart Google TV Stick.