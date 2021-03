Realme 8 Pro avrà una fotocamera da 108 MP e zoom 3X

Il brand cinese Realme inizia a scoprire le carte sul suo medio di gamma 2021, il Realme 8 Pro: in un evento online ha infatti annunciato che sarà dotato del sensore fotografico Samsung ISOCELL HM2 da 108 MP e di uno zoom “in-sensor" da 3X. Realme 8 Pro, quindi, sarà il primo smartphone di fascia media ad avere una fotocamera da 108 MP e questo lo potrebbe rendere molto appetibile rispetto ai concorrenti, che montano fotocamere da 50 o 64 MP.

Ma non sarà solo l’alta risoluzione a caratterizzare il comparto fotografico di Realme 8 Pro, perché il produttore cinese ha deciso di implementare su questo modello anche parecchia intelligenza artificiale per migliorare la qualità degli scatti anche in condizioni di luce sfavorevoli. A calcolare la gran mole di dati necessaria a far ciò dovrebbe essere sufficiente il SoC Qualcomm Snapdragon 720G che, stando agli ultimi leak, equipaggerà questo smartphone. La presentazione ufficiale di Realme 8 Pro è prevista per il 23 marzo 2021, ma l’azienda non ha ancora confermato la data.

Realme 8 Pro: le fotocamere

Il nuovo medio 2021 di Realme avrà una selfie camera da 32 MP e quattro fotocamere posteriori: la principale da 108 MP già descritta, un grandangolo da 8 MP, una macro da 2 MP e un sensore di profondità da 2 MP. Non c’è quindi un’ottica zoom dedicata, ma l’ingrandimento 3X si ottiene ritagliando 12 MP dall’immagine ripresa con il sensore principale da 108 MP.

Con questo setup potrà fare ottime foto notturne e avrà una caratteristica unica nel mondo degli smartphone: potrà registrare video in time-laps con l’effetto tilt-shift. Potrà anche fare video in time-laps al cielo stellato, in 4 minuti.

Per la gioia dei più giovani, invece, avrà poi ben tre modalità ritratto: Neon Portrait, Dynamic Bokeh Portrait e AI Color Portrait.

Realme 8 Pro: processore e RAM

La scheda tecnica del Realme 8 Pro non è ancora del tutto nota. Come già accennato il SoC dovrebbe essere il Qualcomm Snapdragon 720G, affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Si prevede uno schermo da 6,4 pollici e una batteria da 4.500 mAh.

Caratteristiche da smartphone medio a tutti gli effetti, quindi, che confermano che il vero punto di forza di questo modello sarà il comparto fotografico. Il successo di Realme 8 Pro nella fascia media del mercato, quindi, dipenderà in gran parte dal prezzo: se non sarà abbastanza attraente molti utenti preferiranno fare a meno del sensore Samsung da 108 MP.