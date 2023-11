Realme 9 Pro 5G, con l'offerta Amazon il prezzo è irresistibile

Fonte foto: Realme

Realme è uno dei brand più apprezzati dai consumatori, perché capace di portare sul mercato dispositivi molto versatili, pur mantenendo il prezzo alla portata di tutti. Dispositivi come il Realme 9 Pro 5G, uno degli smartphone di fascia media dell’azienda, che per le prossime ore arriva su Amazon con uno sconto davvero molto interessante.

Un’occasione da non lasciarsi sfuggire, insomma, l’ideale soprattutto per chi ha bisogno di un telefono dalle buone prestazioni e con un look davvero irresistibile che, grazie al design fotosensibile, cambia in base alla luce.

Realme 9 Pro 5G – Processore Qualcomm Snapdragon 695 – Versione 6/128 GB

Realme 9 Pro 5G: scheda tecnica

Realme 9 Pro 5G ha un display IPS LCD da 6,6 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.412 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz.

Il processore scelto dall’azienda cinese è un Qualcomm Snapdragon 695 a cui si affiancano, per questa offerta in questione, 6 GB di RAM e 128 GB di spazio per l’archiviazione, espandibile tramite scheda microSD.

L’Espansione Dinamica della RAM, invece, consente agli utenti di aggiungere fino a un massimo di 5 GB di RAM attingendo alla memoria interna del telefono (se disponibile).

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 64 MP (f/1.79), un sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2) e uno per gli scatti macro da 2 MP (f/2.4). La fotocamera frontale, invece, è da 16 MP (f/2.0).

Tra le opzioni di connettività abbiamo il 5G, il Wi-Fi 5, il Bluetooth 5.1, l’USB-C 2.0, l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm e le varie soluzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS e NAVIC. Non manca nemmeno il chip per l’NFC.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh, con ricarica cablata a 33 W. Infine il sistema operativo è Android 13 con interfaccia utente proprietaria Realme UI.

Realme 9 Pro 5G: l’offerta su Amazon

Realme 9 Pro 5G è uno smartphone di fascia media, molto completo e con una scheda tecnica dalle grandi potenzialità pronta a soddisfare qualsiasi tipo di esigenza, dall’intrattenimento fino alla produttività.

Buona l’autonomia con l’azienda cinese che promette di arrivare tranquillamente a fine giornata, anche con un utilizzo piuttosto intenso, questo grazie anche al ben noto processore di Qualcomm, ottimizzato per consumi ridotti. Se poi la batteria non bastasse con la ricarica da 33 W si può arrivare da 0 a 100% in circa un’ora.

Di buon livello anche le fotocamere che possono garantire foto più che interessanti, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Molte le modalità di personalizzazione degli scatti che consentono all’utente un raggio d’azione piuttosto ampio (ma senza esagerare).

Il prezzo di listino di questo smartphone è di 329,99 euro, tuttavia, grazie all’offerta Amazon per le prossime ore si può portare a casa il Realme 9 Pro 5G a 254,79 euro (-23%, -75,2 euro), uno sconto interessante che permette di acquistare un ottimo medio-gamma a un prezzo più che ragionevole.