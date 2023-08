Realme GT2 Pro: uno sconto irripetibile per un vero top di gamma

Fonte foto: Realme

Acquistare uno smartphone top di gamma vuol dire generalmente avere tra le mani un device potente, pensato per adattarsi a qualsiasi circostanza e per non temere nulla, nemmeno le applicazioni e i giochi più impegnativi. Il prezzo quasi mai sarà accessibile, ma del resto si parla di un device pensato per stupire ed è naturale che ci sia bisogno di una scheda tecnica con componenti top di gamma.

Alcune volte però, optare per un device di fascia alta di precedente generazione può essere la soluzione perfetta per chi cerca alte prestazioni ma a un prezzo più contenuto. Ed è questo il caso del Realme GT2 Pro, che per le prossime ore disponibile in super offerta su Amazon a un prezzo davvero irripetibile.

Realme GT2 Pro – Processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – Versione 8/128 GB

Realme GT2 Pro: scheda tecnica

Realme GT2 Pro ha uno display AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione WQHD+ (1.440×3.216 pixel) e refresh rate fino a 120 Hz. Presente anche un vetro Gorilla Glass Victus, indispensabile per tenere al sicuro il display da graffi, urti e cadute accidentali.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 a cui si affiancano, in questo caso specifico, da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione, non espandibile. Il comparto fotografico è composto da un sistema a tre fotocamere che comprende un sensore principale da 50 MP (f/1.8) con stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare sempre da 50 MP (f/2.2) e uno per gli scatti macro da 2 MP (f/2.4). La fotocamera frontale, invece, è da 32 MP (ƒ/2.4).

Tra le connessioni abbiamo il 5G, Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.2, l’USB-C 2.0 e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, e NAVIC. Presente, naturalmente, anche il chip per l’NFC. La batteria è da 5.000 mAh con ricarica cablata a 65 W. Infine il sistema operativo è Android 12 con interfaccia proprietaria Realme UI 3.0, che si aggiornerà automaticamente a Android 13 già dalla prima accensione dello smartphone.

Realme GT2 Pro: l’offerta su Amazon

Realme GT2 Pro è uno smartphone dalle enormi potenzialità, con una scheda tecnica completa che si adatta facilmente a ogni contesto, dall’intrattenimento alla produttività. Parliamo di uno smartphone che può offrire molto agli utenti e che emerge, soprattutto, per il potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, punto di riferimento dei top di gamma di precedente generazione, e per un comparto fotografico di alto livello, perfetto per scatti di qualità in qualsiasi condizione. Buona anche l’autonomia grazie alla grande batteria ma, soprattutto, alla ricarica da 65W con Realme che promette di arrivare da 0 a 100 in soli 33 minuti.

Il prezzo di listino di Realme GT2 Pro è di 749 euro. Tuttavia grazie all’offerta Amazon, però, si può acquistare questo smartphone a 499 euro (-33%, -250 euro) e uno sconto così è davvero un’occasione irripetibile.

